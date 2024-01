Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

Daytime Mattina

Su Rai1 – dalle 6:33 alle 8:48 – TgUnoMattina interessa 412.000 spettatori con il 9.9%. All’interno il TG1 delle 7 segna 310.000 spettatori con il 9.3% e il TG1 delle 8 informa 866.000 spettatori con il 17.3%. A seguire – dalle 8:57 alle 12:16 – TG1: Vertice Italia-Africa interessa 636.000 spettatori con il 12.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 571.000 spettatori con il 17.7% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.098.000 spettatori con il 22.1%. Mattino Cinque News raccoglie 1.047.000 spettatori (22.3%) nella prima parte e 1.082.000 spettatori (23.8%) nella seconda parte (I Saluti: 1.002.000 – 22.2%). Su Rai2 Mattin Show! viene visto da 316.000 spettatori (9.5%). Viva Rai2! raccoglie 965.000 spettatori con il 19.8% mentre …E viva il Videobox intrattiene 314.000 spettatori (6.3%). A seguire il TG2 delle 8:30 raggiunge 250.000 spettatori con il 5.2% e Radio2 Social Club è scelto da 317.000 spettatori con il 6.8% mentre TG2 Italia Europa informa 286.000 spettatori (6.4%). Su Italia1 Anna dai Capelli Rossi ottiene un ascolto di 171.000 spettatori (3.5%) mentre il doppio episodio di Chicago Fire si porta a 186.000 spettatori (4%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 332.000 spettatori pari all’8.9% mentre TGR Buongiorno Regione sigla 528.000 spettatori pari al 10.2%. Dopo una presentazione a 277.000 e il 5.6%, Agorà segna 208.000 spettatori (4.4%) mentre Re Start raduna 238.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Monk ha raccolto 85.000 spettatori (1.8%) e A-Team segna 88.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 132.000 spettatori (3.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 211.000 spettatori (4.1%), di 174.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito mentre Coffee Break totalizza 180.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 La parata di Natale è la scelta di 49.000 spettatori (1%) mentre Una vacanza molto speciale arriva a 116.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Alta Infedeltà raccoglie 136.000 spettatori (2.9%) nell’episodio delle 9:16 e 143.000 spettatori (3.1%) nell’episodio delle 9:44.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 – dalle 12:22 alle 13:23 – È Sempre Mezzogiorno coinvolge 1.657.000 spettatori pari al 15%. Su Canale5, dopo la pillola di Grande Fratello (898.000 – 19.9%), Forum ha interessato 1.626.000 spettatori (21.8%). Su Rai2, dopo TG Sport Giorno a 430.000 spettatori (9.2%), I Fatti Vostri interessa 683.000 spettatori (11.4%) nella prima parte e 1.091.000 spettatori (11.3%) nella seconda parte. Su Italia1 il doppio episodio di Chicago P.D. convince 233.000 spettatori (4.1%). Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 547.000 spettatori (4.6%) e Sport Mediaset incolla davanti al video 724.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, dopo una presentazione (156.000 – 3.4%), Elisir è la scelta di 354.000 spettatori pari al 6.4% mentre il TG3 delle 12 informa 858.000 spettatori pari al 10.4%. Quante Storie conquista 671.000 spettatori (5.7%) e Passato e Presente è seguito da 541.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Carabinieri sigla 107.000 spettatori (2.1%). Dopo il TG, Il Segreto segna 113.000 spettatori (1.1%) mentre La Signora in Giallo convince 616.000 spettatori (4.8%). Su La7 L’Aria Che Tira interessa 265.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 454.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte chiamata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti intrattiene 226.000 spettatori (3.4%) mentre 4 Hotel sigla 244.000 spettatori (2.1%). Su RaiPremium Provaci ancora Prof 2 è seguito da 115.000 spettatori (2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.506.000 – 19.4%), La Volta Buona ha fatto compagnia a 1.781.000 spettatori con il 13.9% nella presentazione e a 1.673.000 spettatori con il 15.5%. Il Paradiso delle Signore cattura l’attenzione di 1.758.000 spettatori (19%) mentre, dopo il TG1 delle 16:55 (1.485.000 – 16.1%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.062.000 spettatori con il 21.2% nella presentazione e di 2.443.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5, dopo una striscia del GF a 2.738.000 spettatori (20.3%), Beautiful conquista 2.887.000 spettatori pari al 22.1%. Terra Amara raduna 3.223.000 spettatori pari al 25.2% mentre Uomini e Donne raccoglie 2.953.000 spettatori pari al 26.7% (Finale: 2.364.000 – 24.4%). Il daytime di Amici coinvolge 1.871.000 spettatori (20.3%) e La Promessa registra 1.643.000 spettatori (17.7%). Pomeriggio Cinque è la scelta di 1.530.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e di 1.702.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte (Saluti: 1.757.000 – 13.2%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 920.000 spettatori (7.5% di share) e BellaMa’ interessa 679.000 spettatori (7.1% di share). Radio2 Happy Family intrattiene 313.000 spettatori (3.1%) e il TG2 delle 18:15 informa 394.000 individui medi (3%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 495.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 555.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio, 523.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio e 422.000 spettatori (4.1%) nel quarto episodio mentre NCIS: Los Angeles ha conquistato 338.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 341.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio e Cold Case – Delitti Irrisolti sigla 350.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR informano 2.076.000 spettatori (16%). Frenesia dell’Estate arriva a 429.000 spettatori (4.5%) mentre Aspettando… Geo sigla 742.000 spettatori (7.6%) e Geo arriva a 1.608.000 spettatori (13.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 669.000 spettatori con il 5.5% mentre TG4 Diario del Giorno viene visto da 453.000 spettatori con il 4.7%. A seguire La visita è la scelta di 279.000 spettatori con il 2.5%. Su La7, dopo una presentazione (434.000 – 3.4%), Tagadà è visto da 378.000 spettatori pari al 3.7% (#Focus: 247.000 – 2.7%) e C’era una volta… il Novecento raggiunge 253.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 La sinfonia del cuore totalizza 256.000 spettatori (2.1%). Come ti organizzo il Natale segna 320.000 spettatori (3.4%) mentre I ricordi di zia Frida raccoglie 401.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Ho vissuto con un bugiardo segna 178.000 spettatori (1.8%) mentre Storie Criminali coinvolge 155.000 spettatori (1.6%) e Little Big Italy segna 242.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Hudson & Rex registra 243.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 333.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio.

Seconda Serata

Su Rai1 XXI Secolo colleziona 612.000 spettatori pari al 7.8% (all’interno TG1 dalla durata di 6 minuti a 672.000 e il 7.4%) mentre Viva Rai2… e un po’ anche Rai1 ha raccolto 214.000 spettatori (6.1%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 – dalle 1:54 alle 1:59 – TG5 Notte è visto da 423.000 spettatori (16.1%). Su Rai2 Tango segna 266.000 spettatori pari al 3.7% di share e Grog raduna 60.000 spettatori (1.8%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Sport Mediaset Monday Night raduna 247.000 spettatori (3.7%) e Studio Aperto – La Giornata congeda 208.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 323.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 8 1/2 è la scelta di 111.000 spettatori (2.7%) nella prima parte. Su La7 Detenuto in attesa di giudizio registra 232.000 spettatori (2%) e TG La7 Notte informa 71.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Cucine da Incubo segna 191.000 spettatori (share del 2.8%). Sul Nove Naked Attraction Italia raduna 117.000 spettatori (2.5%).