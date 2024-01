Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnoMattina ha raccolto 327.000 spettatori con l’8.3% (all’interno TG1 delle 7: 313.000 – 9.8%) e il TG1 delle 8 ha informato 844.000 spettatori con il 16.5%. Unomattina dà il buongiorno a 853.000 telespettatori con il 18.3% e la prima parte di Storie Italiane registra 883.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 544.000 spettatori con il 17% e il TG5 Mattina delle 8 ha raccolto 1.062.000 spettatori con il 20.8%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 934.000 spettatori con il 20% nella prima parte e 838.000 spettatori con il 19.4% nella seconda parte (I Saluti: 849.000 – 17.9%). Su Rai2 Mattin Show! dà il buongiorno a 305.000 spettatori (9.5%). Viva Rai2! ha intrattenuto 977.000 spettatori con il 19.7% mentre …E viva il Videobox ha siglato 319.000 spettatori (6.4%). Il TG2 delle 8:30 informa 310.000 spettatori (6.2%) e Radio2 Social Club raccoglie 277.000 spettatori (6.1%) mentre TG2 Italia Europa informa 268.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Georgie ha collezionato 121.000 spettatori (2.4%) mentre il doppio episodio di Chicago Fire ha ottenuto 133.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 465.000 spettatori (12.6%) mentre TGR Buongiorno Regione conquista 521.000 spettatori (10.1%). Agorà fa sintonizzare 241.000 spettatori (4.8%) nella presentazione e 261.000 spettatori (5.5%) mentre Re Start colleziona 206.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Monk segna 76.000 spettatori (1.6%) e A-Team realizza una media di 80.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 93.000 spettatori con il 2.4% nelle News e, dopo il TG La7 a 201.000 spettatori (3.9%), di 176.000 spettatori con il 3.6% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 210.000 spettatori pari al 4.8%. Su Tv8 Una tradizione di famiglia ha raccolto 43.000 spettatori (0.8%) mentre 12 giorni a Natale ha segnato 100.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Alta Infedeltà interessa 134.000 spettatori (3%) nell’episodio delle 9:17 e 121.000 spettatori (2.9%) nell’episodio delle 9:47. Su RaiPremium Incantesimo fa sintonizzare 113.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 93.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.004.000 spettatori con il 18.5% mentre È Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.780.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale5, dopo una breve pillola del GF (936.000 – 18.6%), Forum raccoglie 1.423.000 telespettatori con il 19.1%. Su Rai2 la Coppa del Mondo di Sci Alpino incolla davanti al video 333.000 spettatori (6.9%) con la prima manche del Gigante femminile di Plan de Corones. I Fatti Vostri Speciale raccoglie 607.000 spettatori con il 9.3% nella prima parte dalle 11:29 alle 12:13 e 940.000 spettatori con il 9.7% nella seconda parte dalle 12:18 alle 12:53. Su Italia1 il doppio episodio di Chicago P.D. ha raggiunto 199.000 spettatori pari al 3.5%. Dopo Studio Aperto, il daytime di Grande Fratello ha raccolto 397.000 spettatori (3.3%) e Sport Mediaset ha radunato 552.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3, dopo una presentazione (267.000 – 5.5%), Elisir raccoglie 413.000 spettatori con il 7.4% mentre il TG3 delle 12 ha informato 797.000 spettatori (10%). Quante Storie ha raccolto 610.000 spettatori (5.2%) e Passato e Presente ha interessato 520.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 100.000 spettatori con l’1.9%. Dopo il TG, Il Segreto ha raccolto 139.000 spettatori (1.4%) e La Signora in Giallo ha ottenuto 646.000 spettatori (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 272.000 spettatori con uno share del 4.8% nella prima parte e 418.000 spettatori con uno share del 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti coinvolge 129.000 spettatori (2.1%) mentre 4 Hotel sigla 174.000 spettatori (1.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.572.000 – 20.2%), La Volta Buona ha ottenuto 1.683.000 spettatori con il 13.8% nella presentazione e 1.729.000 spettatori con il 16.9%. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.882.000 spettatori con il 20.7% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.597.000 – 17.7%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.888.000 spettatori con il 20.3% nella presentazione e 2.503.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale5, dopo una breve pillola del GF (2.372.000 – 18.6%), Beautiful ha appassionato 2.619.000 spettatori con il 20.5%. Terra Amara si porta a 2.853.000 spettatori (23.3%) mentre Uomini e Donne ha intrattenuto 2.746.000 spettatori pari al 26.2% (Finale a 2.184.000 e il 23.2%). Il daytime di Amici è seguito da 1.711.000 spettatori con il 18.9% e La Promessa ha ottenuto 1.588.000 spettatori con il 17.5%. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.500.000 spettatori (16%) nella prima parte, a 1.385.000 spettatori (12.6%) nella seconda parte e a 1.484.000 spettatori (11.5%) nell’ultima parte dal nome ‘I Saluti’. Su Rai2 la Coppa del Mondo di Sci Alpino raccoglie 860.000 spettatori (6.8%) con la seconda manche del Gigante femminile di Plan de Corones. A seguire Ore 14 Light ha raccolto 715.000 spettatori con il 6.4% e BellaMa’ ha interessato 607.000 spettatori con il 6.5%. Radio2 Happy Family ha raggiunto 316.000 spettatori (3.3%) mentre il TG2 delle 18:15 ha informato 356.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 417.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio, 548.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio, 487.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio e 425.000 spettatori (4.2%) nel quarto episodio. NCIS: Los Angeles ha siglato 317.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 313.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio mentre Cold Case – Delitti Irrisolti ha raggiunto 275.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato visto da 1.982.000 spettatori con il 15.7%. La seconda vita – Il Paradiso può attendere ha incollato 281.000 individui all’ascolto (2.9%) mentre Aspettando… Geo segna 568.000 spettatori con il 6.2% e Geo registra 1.251.000 spettatori con l’11.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum viene seguito da 682.000 spettatori con il 5.9% e TG4 Diario del Giorno ha interessato 382.000 spettatori (4.1%) mentre La collina degli stivali è la scelta di 363.000 spettatori (3.4%). Su La7, dopo una presentazione (406.000 – 3.4%), Tagadà ha interessato 406.000 spettatori con il 4.1% (#Focus: 280.000 – 3.1%) mentre C’era una volta… il Novecento ha interessato 238.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 L’albero della mia famiglia segna 224.000 spettatori (1.9%). Una famiglia per Natale coinvolge 287.000 spettatori (3.1%) mentre Un Natale di pan di zenzero sigla 316.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Little Big Italy raccoglie 260.000 spettatori (2%). Su Rai4 Hudson & Rex segna 243.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 314.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio. Su RaiPremium Un ciclone in convento raccoglie 201.000 spettatori (2.1%) nell’episodio delle 16:56.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta viene seguito da 735.000 spettatori con il 10.8% di share (all’interno una breve edizione del TG1 a 973.000 e il 10.9%) e Viva Rai2! …e un po’ anche Rai1 ha divertito 259.000 spettatori (9.1%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 X-Style ha interessato 586.000 individui (6.2%) e TG5 Notte ha collezionato 310.000 spettatori (5%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Raidue segna 435.000 spettatori con il 5.9% (Ancora Cinque Minuti: 227.000 – 4.6%) mentre Generazione Zeta tiene svegli 159.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Brooklyn Nine-Nine è visto da 334.000 spettatori (9.7%) nel primo episodio e da 242.000 spettatori (9.1%) nel secondo episodio. Su Rai3 TG3 Linea Notte segna 192.000 spettatori (3.1%). Su Rete4, dopo una presentazione (165.000 – 3.9%), Dalla Parte degli Animali viene scelto da 77.000 spettatori con il 2.5% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 TG La7 Notte ha registrato 173.000 spettatori (4%). Su Tv8 Un Natale incantato fa sintonizzare 257.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Le spie della porta accanto segna 93.000 spettatori (1.5%).