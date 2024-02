Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnoMattina ha raccolto 369.000 spettatori con il 9.77% (all’interno TG1 delle 7: 328.000 – 10.53%) e il TG1 delle 8 ha informato 1.077.000 spettatori con il 21.49%. Unomattina dà il buongiorno a 933.000 telespettatori con il 19.42% e la prima parte di Storie Italiane Speciale registra 881.000 spettatori con il 20.62%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 464.000 spettatori con il 15.36% e il TG5 Mattina delle 8 ha raccolto 1.036.000 spettatori con il 20.44%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 875.000 spettatori con il 18.37% nella prima parte e 738.000 spettatori con il 17.32% nella seconda parte (I Saluti: 604.000 – 14.05%). Su Rai2, dopo una presentazione di 5 minuti (350.000 – 10.23%), Mattin Show! Sanremo Edition dà il buongiorno a 815.000 spettatori (17.56%) mentre …E viva il Videobox ha siglato 282.000 spettatori (5.63%). Il TG2 delle 8:30 colleziona 254.000 spettatori (4.85%) e Radio2 Social Club raccoglie 306.000 spettatori (6.57%) mentre TG2 Italia Europa informa 245.000 spettatori (5.71%). Su Italia1 Georgie ha collezionato 101.000 spettatori (2.02%) mentre il doppio episodio di Chicago Fire ha ottenuto 176.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 400.000 spettatori (11.21%) mentre TGR Buongiorno Regione conquista 607.000 spettatori (12.16%). Agorà fa sintonizzare 305.000 spettatori (6.01%) nella presentazione e 283.000 spettatori (5.88%) mentre Re Start colleziona 233.000 spettatori (5.46%). Su Rete4 Monk segna 60.000 spettatori (1.24%) e A-Team realizza una media di 55.000 spettatori (1.27%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 100.000 spettatori con il 2.61% nelle News e, dopo il TG La7 a 199.000 spettatori (3.93%), di 184.000 spettatori con il 3.73% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 190.000 spettatori pari al 4.39%. Su Tv8 Il Natale di Joy ha raccolto 43.000 spettatori (0.9%) mentre Un Natale sotto copertura ha segnato 99.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Alta Infedeltà registra 108.000 spettatori (2.5%) con l’episodio delle 10:21.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane Speciale ha raccolto 1.108.000 spettatori con il 21.05% mentre È Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.885.000 spettatori con il 18.96%. Su Canale5, dopo una breve pillola del GF (727.000 – 15.31%), Forum raccoglie 1.333.000 telespettatori con il 18.15%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno (279.000 – 5.81%), I Fatti Vostri raccoglie 471.000 spettatori con l’8.11% nella prima parte e 922.000 spettatori con il 9.93% nella seconda parte. Su Italia1 il doppio episodio di Chicago P.D. ha raggiunto 279.000 spettatori pari al 5.03%. Dopo Studio Aperto, il daytime di Grande Fratello ha raccolto 520.000 spettatori (4.36%) e Sport Mediaset ha radunato 631.000 spettatori con il 4.83%. Su Rai3, dopo una presentazione (241.000 – 5.47%), Elisir raccoglie 316.000 spettatori con il 5.79% mentre il TG3 delle 12 ha informato 840.000 spettatori (10.62%). Quante Storie ha raccolto 633.000 spettatori (5.45%) e Passato e Presente ha interessato 574.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 92.000 spettatori con l’1.82%. Dopo il TG, Il Segreto ha raccolto 95.000 spettatori (0.96%) e La Signora in Giallo ha ottenuto 602.000 spettatori (4.78%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 255.000 spettatori con uno share del 4.64% nella prima parte e 387.000 spettatori con uno share del 3.82% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti coinvolge 143.000 spettatori (2.2%) mentre 4 Hotel sigla 196.000 spettatori (1.7%). Sul Nove La casa delle aste raduna 107.000 spettatori (1.9%) e 133.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.687.000 – 20.91%), La Volta Buona ha ottenuto 1.694.000 spettatori con il 13.81% nella presentazione e 1.674.000 spettatori con il 16.6%. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.624.000 spettatori con il 18.84% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.393.000 – 16.44%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.784.000 spettatori con il 19.59% nella presentazione e 2.386.000 spettatori con il 21.13%. Su Canale5, dopo una breve pillola del GF (2.318.000 – 17.71%), Beautiful ha appassionato 2.597.000 spettatori con il 20.08%. Terra Amara si porta a 2.858.000 spettatori (23.11%) mentre Uomini e Donne ha intrattenuto 2.625.000 spettatori pari al 25.23% (Finale a 1.951.000 e il 21.86%). Il daytime di Amici è seguito da 1.622.000 spettatori con il 18.81% e La Promessa ha ottenuto 1.621.000 spettatori con il 19.1%. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.365.000 spettatori (14.89%) nella prima parte e a 1.487.000 spettatori (13.47%) nella seconda parte (Saluti a 1.640.000 e il 13.08%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (935.000 – 7.21%), Ore 14 ha raccolto 888.000 spettatori con il 7.53% e BellaMa’ ha interessato 529.000 spettatori con il 5.96%. Il TG2 delle 17:10 ha informato 348.000 spettatori (3.76%) mentre i World Aquatics: Tuffi hanno radunato 374.000 spettatori (3.64%) con la finale 10m sincro femminile. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 561.000 spettatori (4.38%) nel primo episodio, 632.000 spettatori (5.22%) nel secondo episodio, 575.000 spettatori (5.11%) nel terzo episodio e 419.000 spettatori (4.17%) nel quarto episodio. NCIS: Los Angeles ha siglato 372.000 spettatori (4.21%) nel primo episodio e 375.000 spettatori (4.29%) nel secondo episodio mentre Cold Case – Delitti Irrisolti ha raggiunto 333.000 spettatori (3.13%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato visto da 2.151.000 spettatori con il 16.82% mentre La seconda vita – Il Paradiso può attendere ha incollato 342.000 individui all’ascolto (3.65%). Aspettando… Geo segna 593.000 spettatori con il 6.85% e Geo registra 1.597.000 spettatori con il 14.11%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum viene seguito da 796.000 spettatori con il 6.81% e TG4 Diario del Giorno ha interessato 427.000 spettatori (4.8%) mentre La spacconata è la scelta di 298.000 spettatori (2.83%). Su La7, dopo una presentazione (330.000 – 2.75%), Tagadà ha interessato 347.000 spettatori con il 3.69% (#Focus: 218.000 – 2.57%) mentre C’era una volta… il Novecento ha interessato 162.000 spettatori (1.48%). Su Tv8 Una famiglia sotto l’albero segna 215.000 spettatori (1.8%). Un Natale principesco coinvolge 268.000 spettatori (3%) mentre Il Natale di Molly sigla 313.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Little Big Italy raccoglie 189.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Hudson & Rex fa sintonizzare 225.000 spettatori (2%) nell’episodio delle 17:40. Su RaiMovie Ercole e la Regina di Lidia segna 174.000 spettatori (2%) mentre I tre spietati colleziona 289.000 spettatori (2.2%).