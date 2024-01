Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 433.000 spettatori con l’11.5% (all’interno il TG1 delle 7 a 420.000 e il 13.1%) e il TG1 delle 8 è seguito da 950.000 spettatori con il 19.6%. A seguire Unomattina intrattiene 905.000 spettatori con il 18.7% e la prima parte di Storie Italiane raccoglie 912.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 593.000 spettatori con il 19.1% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.137.000 spettatori con il 23.2%. Mattino Cinque News raccoglie 960.000 spettatori con il 19.9% nella prima parte e 823.000 spettatori con il 18.6% nella seconda parte (I Saluti a .000 e il %). Su Rai2 Un principe su misura dà il buongiorno a 79.000 spettatori (1.7%). Il TG2 delle 8:30 raggiunge 141.000 spettatori (2.7%) e Radio2 Social Club è visto da 233.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Fiocchi di cotone per Jeanie sigla 148.000 spettatori (3%) e Anna dai Capelli Rossi raccoglie 131.000 spettatori (2.7%). Chicago Med ottiene un ascolto di 135.000 spettatori (2.8%) mentre il triplo episodio di Chicago Fire registra 203.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 386.000 spettatori pari al 10.7% e TGR Buongiorno Regione totalizza 589.000 spettatori pari al 12.2%. Dopo una presentazione (215.000 – 4.4%), Agorà convince 309.000 spettatori (6.4%) mentre Re Start segna 207.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Super Car ha raccolto 85.000 spettatori (1.8%) e A-Team ha radunato davanti al video 88.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 113.000 spettatori (3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 176.000 spettatori (3.6%), di 181.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 186.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 Un imprevisto per Natale coinvolge 47.000 spettatori (1%) mentre Natale e altri desideri raduna 105.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Alta Infedeltà fa sintonizzare 102.000 spettatori (2.2%) con l’episodio delle 9:19 e 84.000 spettatori (1.9%) con l’episodio delle 9:52.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raduna 1.003.000 individui pari al 18.5% di share. È Sempre Mezzogiorno! raccoglie 1.722.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale5, dopo il mini daytime del GF (.000 – %), Forum totalizza 1.469.000 spettatori con il 19.6%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno a 246.000 spettatori (4.9%), I Fatti Vostri interessa 473.000 spettatori (7.8%) nella prima parte e 881.000 spettatori (9.3%) nella seconda parte. Su Italia1 il daytime del Grande Fratello raduna 557.000 spettatori (4.7%) e Sport Mediaset arriva a 709.000 spettatori con il 5.3% (Extra: 478.000 – 3.5%). Su Rai3, dopo una presentazione a 209.000 spettatori (4.4%), Elisir ottiene 315.000 spettatori (5.6%). Il TG3 delle 12 informa 803.000 spettatori (10%). Quante Storie conquista 749.000 spettatori (6.4%) e la replica di Passato e Presente è seguita da 573.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Carabinieri totalizza 68.000 spettatori (1.3%). Dopo il TG, Il Segreto conquista 143.000 spettatori (1.4%) e La Signora in Giallo porta a casa un a.m. di 658.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 231.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 408.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 122.000 spettatori (1.9%) mentre 4 Hotel sigla 178.000 spettatori (1.6%).