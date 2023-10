Ascolti tv, Imma Tataranni vince il prime time con il 25,2% di share

(Adnkronos) – Il secondo appuntamento con ‘Imma Tataranni-Sostituto Procuratore’, andato in onda il 2 ottobre 2023, ha consegnato a Rai1 il prime time. La fiction, interpretata da Vanessa Scalera e tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, è risultato infatti il programma più visto della fascia con 4.111.000 telespettatori pari ad uno share del 25,2% registrando picchi di share del 30% nella fase finale della puntata quando sono stati sfiorati i 4.400.000 telespettatori (4milioni 368 mila) alle 22,26. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Grande Fratello’ seguito da 2.292.000 (share del 17,85%). Terzo posto per Italia 1 con il film ‘Attacco al potere 2’ che ha totalizzato 1.294.000 telespettatori e uno share del 7,22%.

Fuori dal podio su Rai3 ‘Presa Diretta’ ha interessato 1.183.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,4%. Risultati che segnalano un trend in crescita per le inchieste presentate dal programma che segnano quasi un punto di share (0,7%). Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ è stato visto da 761.000 telespettatori pari a uno share del 5,56% mentre su Rai2 ‘Fake Show-Diffidate dalle imitazioni’ ha ottenuto 572.000 telespettatori e uno share del 3,69%. Su La7 il film ‘Beyond borders – Amore senza confini’ è stato seguito da 432.000 telespettatori (share del 2,77%) mentre su Nove ‘Little Big Italy’ è stato seguito da 203.000 telespettatori (share del 2,11%). Chiude gli ascolti del prime time Tv8 con il film ‘A-Team’ seguito da 161.000 telespettatori (share dello 0,82%). (segue)