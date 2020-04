Ascolti TV lunedì 20 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Montalbano, Stasera tutto è possibile e Report contro Animali Fantastici, Un’estate al mare e Quarta Repubblica, ecco chi ha vinto

In piena emergenza da Covid-19 e conteggiando contagi e vittime, informarsi è sempre più importante. A aiutarci in questo vi è la televisione da cui veniamo informati e a cui chiediamo anche il compito i distrarci.

E anche ieri sera, in prima serata, specialmente, c’è stato un pieno di programmi clou in tal senso. Nella serata di lunedì 20 aprile, la sfida si è concentrata in particolare su un ricco parterre di programmi.

Su Rai 1 ecco tornato infatti Il Commissario Montalbano intanto che su Rai 2 si puntava sulla replica di Stasera tutto e’ possibile (Show).In prima serata su Rai 3, invece, Report, mentre la risposta di Mediaset è stata, su Canale 5, con Animali fantastici.

Su Italia 1 invece si è visto il film Un’estate al mare (Film) mentre su Rete 4 Quarta repubblica con Nicola Porro.

Leggi anche: Birdman, questa sera 19 Aprile 2020 su Rai3: trama e cast del film da record 5 premi oscar

Insomma, anche ieri tanti spunti sul piano della lotta agli ascolti tv. Una sfida che, in base agli ultimi dati riscontrabili sta evidenziando sfide sempre accese.

E ogni mattina, come sempre, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede oggi per la giornata del 20 Aprile . Chi avrà vinto gli ascolti? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di lunedì 20 Aprile 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 20 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV lunedì 20 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, lunedì 20 Aprile 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 20/04/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di lunedì e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv di lunedì 20 Aprile in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv 20 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, lunedì 20 aprile 2020, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima tv di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Un’Estate al Mare ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Flightplan – Mistero in volo ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 4 Ristoranti segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Baby Animals – Il primo anno sulla terra ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Siren registra .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene.000 spettatori con il %. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 CSI ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie .000 spettatori con il % mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato.000 individui all’ascolto (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito .000 spettatori con il %. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto .000 spettatori con %

Ascolti TV lunedì 20 aprile 2020: Preserale

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori (%) mentre L’Eredità ha raccolto .000 spettatori (%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto .000 spettatori (%) mentre Avanti un Altro ha interessato .000 spettatori (%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto .000 spettatori (%), The Rookie segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto .000 spettatori (%). CSI ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rai3 Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato.000 individui all’ascolto (%). Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato .000 spettatori (share del %). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie .000 spettatori con il %. Sul Nove Sono le Venti ha interessato .000 spettatori con il %.

Aggiornamento ore 10.16

Ascolti TV lunedì 20 aprile 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il %. All’interno del contenitore la Santa Messa raccoglie .000 spettatori con il %. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto .000 spettatori (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di .000 spettatori pari all% di share. Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il %. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Ascolti TV lunedì 20 aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto spettatori (%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie .000 spettatori con il %. Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato .000 spettatori con il %. Il TG3 delle 12 ha ottenuto .000 spettatori (%). Quante Storie ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto. 000 (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Aggiornamento ore 12.13

Ascolti TV lunedì 20 aprile 2020: Seconda Serata

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Helen Dorn segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

Aggiornamento ore 13.59

Leggi anche: Ascolti TV domenica 19 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Bolle vs Bonolis, tra Danza con me e Ciao Darwin ecco chi ha vinto