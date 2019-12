Ascolti TV Lunedì 23 dicembre 2019, dati auditel e share ieri: Ognuno è perfetto al 20,2%, Amoroso 4,1%, boom Non ci resta che piangere

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata di ieri, 23 dicembre 2019. Curiosi di scoprire chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Ecco i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, lunedì 23 dicembre 2019.

Partiamo subito dalla prima serata.

Nella serata di ieri, lunedì 23 dicembre 2019, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Ognuno è Perfetto ha ottenuto 4.489.000 spettatori pari al 20.2% di share.

Su Canale 5 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha fatto 2.349.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Alla Ricerca di Nemo ha conquistato 1.312.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Su Italia 1 10 Anni di Alessandra Amoroso ha fatto 875.000 spettatori con il 4.1% (presentazione di 14 minuti: 873.000 – 3.6%). Su Rai3 Report ha conquistato 1.654.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione di 12 minuti: 1.037.000 – 4.2%).

Su Rete4 Non Ci Resta che Piangere arriva a un sorprendente 2.087.000 spettatori con il 9.6% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha fatto 478.000 spettatori (1.9%), nella presentazione, 519.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, 554.000 spettatori (2.7%), nell’episodio che chiudeva la stagione 15, 331.000 spettatori (2.4%), nel primo episodio natalizio in replica e 234.000 spettatori (3%), nel secondo episodio natalizio in replica.

Su Tv8 Dickens – L’Uomo Che Inventò il Natale ha fatto 327.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni ha conquistato 325.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Sul 20 Beetlejuice – Spiritello Porcello ha realizzato .000 spettatori con il %.

Ascolti TV lunedì 23 dicembre 2019: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece é il quadro su Access prime time.

Su Rai1 I Soliti Ignoti fa 5.325.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia invece 4.195.000 spettatori con uno share del 17.4%.

Su Rai2 TG2 Post ha conquistato 1.169.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 CSI Miami ha fatto 1.234.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Non ho l’età invece 1.026.000 spettatori con il 4.6% mentre la soap Un Posto al Sole ha realizzato 1.581.000 spettatori pari al 6.7%.

Su Rete4 Stasera Italia ha fatto 1.158.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.192.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Uozzap! 1.006.000 spettatori (4.2%).

Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 401.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha realizzato 429.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti TV lunedì 243 dicembre 2019: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha fatto 3.135.000 spettatori (20.3%) mentre L’Eredità 4.554.000 spettatori (25.1%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione ha ottenuto 1.745.000 spettatori (11.7%) mentre Conto alla Rovescia ha goduto di 2.797.000 spettatori (15.8%).

Su Rai2 la Coppa del Mondo di Sci ha fatto 431.000 spettatori e il 2.8%. NCIS ha conquistato 824.000 spettatori (4%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha tenuto incollati 793.000 spettatori (4.9%). CSI Miami ha realizzato 1.234.000 spettatori (5.2%).

Su Rai3 Blob fa 1.206.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha fatto 522.000 individui all’ascolto (3.5%), e 895.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Josephine Ange Gardien ha fatto 168.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi di Italia invece 401.000 spettatori con il 2%.

Ascolti TV lunedì 23 dicembre 2019: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina ottiene 939.000 telespettatori con il 18.8%. La prima parte di Storie Italiane ha fatto 1.024.000 spettatori (18%).

Su Canale5 Le Meraviglie del Parco di Yellowstone ha conquistato 552.000 spettatori (9.4%). Su Rai 2 Streghe ha fatto 111.000 spettatori con l’1.9%.

Su Italia 1 Occhi di Gatto fa 239.000 spettatori e il 4%. A seguire Riverdale fa 195.000 spettatori (3.3%), nel primo episodio, e 146.000 spettatori (2.6%), nel secondo episodio.

Su Rai3 Augusto il Primo Imperatore fa 181.000 spettatori pari al 3% di share. A seguire Mi Manda Rai3 in Festa 190.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete 4 Piccolo Mondo Antico invece fa 107.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus di 283.000 spettatori con il 5.4%. Coffee Break ha fatto 280.000 spettatori pari al 4.9%.

Ascolti TV lunedì 23 dicembre 2019: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha fatto 997.000 spettatori (15.9%). La Prova del Cuoco 1.480.000 spettatori con il 12.9% di share.

Su Canale 5 Forum 1.088.000 telespettatori con il 13.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri invece 285.000 spettatori con il 4.4%, nella prima parte, e 714.000 spettatori con il 7% nella seconda parte. Su Italia 1 Rivedale fa 197.000 spettatori con il 2.9%. Sport Mediaset invece 1.370.000 spettatori con il 9.1%.

Su Rai3 Tutta Salute ha conquistato 297.000 spettatori con il 4.8%. Il TG3 delle 12 ha fatto 884.000 spettatori (10%). Quante Storie ha ottenuto 704.000 spettatori (6.3%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha fatto 132.000 spettatori con il 2%, nella prima parte, e 252.000 spettatori (2.2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo 648.000 (4.4%). Su La7 Uozzap invece 313.000 spettatori e il 5.3% mentre L’Aria che Tira – Il Diario fa 285.000 spettatori con share del 2.8%.

Ascolti TV lunedì 23 dicembre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto .000 spettatori pari al % della platea. La Vita Diretta ha raccolto .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %). Su Canale5 Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Natale a Bramble House ha ottenuto .000 spettatori con il %. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Tornando a Casa per Natale ha fatto compagnia a.000 spettatori (%). Su Rai2 Natale a Evergreen – La Lettera Perduta ha raccolto .000 spettatori con il %. La Mia Favola di Natale ottiene .000 spettatori con il %. Su Italia1 il remake di Holly e Benji Captain Tsubasa ha raccolto .000 spettatori con il %. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%). Christmas in Wonderland segna .000 spettatori (%). Balto ha appassionato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Il Commissario Rex ha raccolto .000 spettatori (%). Aspettando Geo… segna .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato .000 spettatori (share del %). Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV lunedì 23 dicembre 2019: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Il Gran Varietà è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Maledetti Amici Miei segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 A Christmas Kiss – Un Natale al Bacio è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 Polvere di Stelle è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

