Ascolti TV Lunedì 30 dicembre 2019, dati auditel e share ieri: boom I Miserabili (11.9%) che affiancano Ballerina (12.3%).

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata di ieri, 30 dicembre 2019. Curiosi di scoprire chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Ecco i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, lunedì 30 dicembre 2019.

Partiamo subito dalla prima serata. Nella serata di ieri, lunedì 30 dicembre 2019, su Rai1 Ballerina ha ottenuto 2.782.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 Vasco NonStop Live 018+019 invece 1.701.000 spettatori pari al 9.3% di share.

Su Rai2 la serie tv 9-1-1 ha fatto 1.133.000 spettatori pari al 6.1% di share (netto di quattro episodi). Su Italia 1 Un Amico Molto Speciale invece 1.326.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 la seconda puntata della miniserie I Miserabili ha ottenuto il clamoroso trend dei 2.643.000 spettatori pari all’11.9%. Su Rete4 Mountains – la vita sopra le nuvole 724.000 spettatori con il 3.2% di share.

Su La7 Josephine Ange Gardien ha fatto 485.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Jhonny Stecchino ha conquistato 804.000 spettatori con il 3.7%.

Sul Nove Come l’acqua per gli elefanti ha fatto 418.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Sul 20 Hellboy: The Golden Army ha conquistato 447.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 A-Team 727.000 spettatori e il 3.1%. Su La5 Il Sogno di Una Vita invece 667.000 spettatori e il 2.8%.

Ascolti TV lunedì 30 dicembre 2019: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 I Soliti Ignoti fa 5.667.000 spettatori con il 23.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia invece 4.498.000 spettatori con uno share del 18.4%.

Su Rai2 TG2 Post ha conquistato 913.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 Non ho l’età fa 1.349.000 spettatori con il 5.8% mentre la soap Un Posto al Sole ha ottenuto 1.674.000 spettatori pari al 6.9%.

Su Rete4 Stasera Italia ha fatto 1.229.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.168.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. Su La7 Uozzap! Collezione 801.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 4 Ristoranti 604.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco invece 443.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti TV lunedì 30 dicembre 2019: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha fatto 3.614.000 spettatori (21.6%) L’Eredità 5.302.000 spettatori (26.7%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione invece 1.969.000 spettatori (12.2%) e Conto alla Rovescia ha fatto 3.239.000 spettatori (16.7%).

Su Rai2 Blue Bloods fa 583.000 spettatori (3.2%) mentre NCIS ha fatto 1.028.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 836.000 spettatori (4.7%). Hit on Ice 785.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 Blob fa 1.170.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha conquistato 548.000 fan (3.4%), nella prima parte in onda prima del tg, e 919.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 L’Ispettore Barnaby ha piazzato 220.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Tv8 Cuochi di Italia 356.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti TV lunedì 30 dicembre 2019: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina fa 994.000 telespettatori con il 20.5%. La prima parte di Storie Italiane ha fatto 1.165.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 Planet ha ottenuto 525.000 spettatori (8.6%).

Su Rai 2 O Anche No ha conquistato 103.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia 1 Riverdale invece fa 114.000 spettatori pari all’1.9% di share, nel primo episodio, e 121.000 spettatori (1.9%), nel secondo episodio.

Su Rai3 Nerone 227.000 spettatori pari al 3.9% di share. Mi Manda Rai3 in Festa fa 285.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete 4 Il Richiamo della Foresta invece 181.000 spettatori (2.9%). Su La7 Omnibus News fa di media 89.000 spettatori con il 3.1%. Coffee Break 166.000 spettatori pari al 2.7%.

Ascolti TV lunedì 30 dicembre 2019: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha fatto 1.074.000 spettatori (15.1%). La Prova del Cuoco ha ottenuto 1.634.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Canale 5 Forum 1.132.000 telespettatori con il 12.2%.

Su Rai2 I Fatti Vostri fa 427.000 spettatori con il 5.7%, nella prima parte, e 871.000 spettatori con il 7.5% nella seconda parte. Su Italia 1 Riverdale invece 190.000 spettatori con il 2.5%. Sport Mediaset ha fatto 1.320.000 spettatori con l’8.3%.

Su Rai3 Tutta Salute ha conquistato 444.000 spettatori con il 6.3%. Il TG3 delle 12 ha fatto 1.132.000 spettatori (11.5%). Quante Storie ha ottenuto 910.000 spettatori (7.3%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha conquistato 159.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 287.000 spettatori (2.3%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha conquistato 628.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario interessa 240.000 spettatori con share del 2.1%.

Ascolti TV lunedì 30 dicembre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto 2.129.000 spettatori pari al 14.8% della platea. Il Paradiso delle Signore fa 1.529.000 spettatori con il 12.7%. Un Amore sul Ghiaccio ha fatto 1.547.000 spettatori con l’11.6%.

Su Canale5 Una Vita fa 2.226.000 spettatori con il 13.6% di share. Seguendo una Stella 1.797.000 spettatori con il 13.4%. Il Segreto ha fatto 1.946.000 spettatori pari al 16.3% di share. Lo Spirito del Natale invece 1.503.000 spettatori (11.5%).

Su Rai2 La Dottoressa dell’Isola fa .000 spettatori con il %. Good Witch ottiene .000 spettatori con il %. Su Italia1 il remake di Holly e Benji Captain Tsubasa ha fatto 991.000 spettatori con il 6%. I Simpson 940.000 spettatori (6.1%). Beethoven – L’Avventura di Natale 648.000 spettatori (5%). Piccola Peste si Innamora 555.000 spettatori con il 4.4%.

Su Rai3 il TGR fa 2.022.000 spettatori con il 13.7%. Il Commissario Rex 652.000 spettatori (5.3%). Aspettando Geo… 1.070.000 spettatori con l’8.9%. Geo invece 2.119.000 spettatori con il 15.4%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum arriva a 968.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 L’Ispettore Barnaby ha fatto 185.000 spettatori (share dell’1.5%). Su TV8 Vite da Copertina ha conquistato 285.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti TV lunedì 30 dicembre 2019: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Il Gran Varietà è stato apprezzato da 1.005.000 spettatori con il 7.6% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha fatto 436.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%.

Su Rai2 Ghostbusters fa 252.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai 3 Treccani – Il Volto delle Parole invece 365.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Casper è sugli 870.000 spettatori (7.4%). Su Rete 4 Everest 389.000 spettatori con il 3.8% di share.

