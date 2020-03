Ascolti TV Lunedì 30 Marzo 2020, dati auditel e share ieri: Il Commissario Montalbano contro Matrimonio a Parigi, ecco chi ha vinto

Con le ultime giornata di Marzo nell’Italia della quarantena forse se ne vanno via anche le ultime pagine di una vita che, chissà se mai tornerà alla sua normalità. Tra l’isolamento e i decessi che continuano, il coronavirus è al centro dei pensieri di tutti e anche il principale tema anche televisione. Ecco infatti che tra news, approfondimenti, speciali e TG, non solo in prima serata, si prova a capire qualcosa di più.

A beneficiarne è lo share degli ascolti TV. Nei giorni della pandemia del coronavirus, come vanno i duelli dello share?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è elettrizzata anche nella giornata di Lunedì 30 Marzo 2020. Ieri sera su Canale 5 è andato in scena Matrimonio a Parigi che si è messo direttamente in sfida con la scelta di Rai 1 di puntare su Il Commissario Montalbano.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 30 Marzo 2020?

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 30/03/2020.

Tra i programmi tv, film e serie in onda ieri sera ci sarà da analizzare il risultato oltre che di Il Commissario Montalbano su Rai 1 e Matrimonio a Parigi su Canale 5 anche i dati su Rai 2 di Stasera tutto è possibile e di Harry Potter in onda su Italia 1, oltre a Stasera Italia Speciale messo in onda su Rete 4.

Tutti i risultati della programmazione tv di lunedì 30 marzo in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

Ascolti Tv 30 marzo 2020 prima serata: chi ha vinto tra Matrimonio a Parigi e il Commissario Montalbano

In prima serata, su Rai1 Il Commissario Montalbano – L’Altro Capo del Filo, episodio replica andato in onda l’anno scorso, ha totalizzato 6.360.000 spettatori che corrispondono al 21.5% di share. Canale 5, invece, totalizza quasi un terzo degli ascolti Matrimonio a Parigi con 2.660.000 spettatori e il 9.3% di share.

Su Rai2 andava in scena una replica di Stasera Tutto E’ Possibile che ha coinvolto 1.072.000 spettatori per il 3.9% di share. Ottimi risultati per Italia 1 con il film Harry Potter e l’Ordine della Fenice: 4.733.000 spettatori (16.3%).

Ragguardevole risultato per Rai3 che con Report ha ottenuto 3.094.000 spettatori e uno share del 10%. Rete4 invece con Speciale Stasera Italia coinvolge 1.342.000 spettatori e ottiene il 4.4% di share.

Per quanto riguarda gli altri canali, La7 registra 881.000 spettatori con Pearl Harbor e uno share del 3.6%. Tv8 con 4 Ristoranti vede 452.000 spettatori el’1.4%, Nove con Little Big Italy raccoglie 433.000 spettatori e l’1.4%, con il primo episodio, e 333.000 spettatori con l’1.5%, nel secondo episodio una replica.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Ascolti TV lunedì 30 Marzo 2020: Preserale

Partendo da Rai1 L’Eredità – la sfida dei sette ha ottenuto con la replica di ieri sera una media di 3.381.000 spettatori (15%) e L’Eredità 4.630.000 spettatori (18.1%). Canale 5 invece con la replica di Avanti il Primo ottiene 3.200.000 spettatori (14.6%) e Avanti un Altro ben 4.815.000 spettatori (19.2%).

Dati ben diversi per Rai2 con Blue Bloods che tocca 1.077.000 spettatori (4.5%), mentre The Rookie raggiunge 1.208.000 spettatori (4.3%). Italia1 con Ieneyeh interessa 597.000 spettatori (2.5%), mentre il successivo CSI richiama l’attenzione di 795.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 le notizie dei TGR sono seguite da 4.947.000 spettatori corrispondenti al 18.9%. Blob invece è seguito da 1.263.000 spettatori con il 4.4%.

Tempesta d’Amore ha raccolto su Rete 4 950.000 persone con il 3.4%. La7 con Grey’s Anatomy ha richiamato 173.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia ottiene 554.000 spettatori e il 2%. L’ascolto di Nove con Sono le Venti si attesta a 231.000 unità con lo 0.8%.

Ascolti TV lunedì 30 marzo 2020: Daytime Mattina

Ieri Uno Mattina su Rai 1 ha coinvolto 1.389.000 spettatori pari al 18.1%. Durante il programma la Santa Messa del Papa ha richiamato 982.000 spettatori con il 21.7%. La prima parte di Storie Italiane ha richiamato 1.571.000 spettatori (15.9%).

Mattino Cinque ha radunato su Canale 5 1.342.000 spettatori (16%), nella prima parte, e nella seconda 1.539.000 spettatori (16.1%). Su Rai 2 l’appuntamento con le notizie di TG2 Italia ha interessato 149.000 spettatori con l’1.5%.

The Flash ha avuto su Italia 1 un ascolto di 141.000 spettatori corrispondenti all’1.5% di share (primo episodio) e 198.000 spettatori (1.9%) nel secondo. Su Rai3 invece Agorà conquista 860.000 spettatori e il 10.4% di share; dopo Mi Manda Rai3 richiama invece 719.000 spettatori con il 7.4%.

In onda su Rete 4 Carabinieri 2 con 300.000 spettatori medi (3%), su La7 Omnibus l’ascolto medio è di 253.000 spettatori con il 3.8%, mentre dopo Coffee Break ha coinvolto 479.000 spettatori con il 5.1%.

Ascolti TV lunedì 30 marzo 2020: Daytime Mezzogiorno

La seconda parte di Storie Italiane raccoglie su Rai1 1.711.000 spettatori (14.1%). Dopo il meglio di Linea Verde raggiunge 1.820.000 spettatori con il 9.5% di share. Su Canale 5 invece vince di poco Forum con 1.797.000 telespettatori e il 13.1%.

I Fatti Vostri su Rai 2 interessa 497.000 spettatori con il 4.3%, e sale a 1.009.000 spettatori con il 6.3% nella seconda parte. Su Italia 1 invece The Flash interessa a 319.000 spettatori con il 2.5%, dopo il Grande Fratello Vip richiama 1.077.000 spettatori con il 5.3%.

Passando a Rai3, Tutta Salute è visto da 758.000 spettatori con il 6.7% mentre il successivo TG3 delle 12 raccoglie 1.554.000 spettatori (10.9%) e Quante Storie 891.000 spettatori (4.5%).

Ricette all’Italiana ha raccolto su Rete 4 270.000 spettatori con il 2.4%, nella prima parte, e aumenta a 420.000 (2.4%) nella seconda. La Signora in Giallo invece richiama 869.000 spettatori (3.9%).

Su La7 il programma L’Aria che Tira raccoglie 742.000 spettatori con share del 6.7% (prima parte) e 908.000 spettatori con il 5.1% nella seconda.

Ascolti TV lunedì 30 marzo 2020: Daytime Pomeriggio

Nel pomeriggio Rai1 con Diario di Casa interessa 2.149.000 spettatori con il 9.5%. La Vita in Diretta invece richiama 1.880.000 spettatori corrispondenti al 9%, nella prima parte e 2.363.000 spettatori pari al 13.1% nella seconda. Nel mezzo Il Paradiso delle Signore interessa 2.574.000 spettatori con il 14.9%.

Su Canale5 la soap Beautiful ha richiamato 3.075.000 spettatori con il 13.6% mentre Una Vita un po’ meno (2.809.000 spettatori con il 13.5% di share). Dopo Come un Delfino interessa 1.537.000 spettatori con l’8.5% e il Grande Fratello Vip 1.742.000 spettatori con il 10.2% Proseguendo, Amici di Maria De Filippi – Fase Serale ha ottenuto 1.977.000 spettatori con l’11.6%.

L’ascolto medio de Il Segreto è di 2.417.000 spettatori pari al 13.6% di share mentre Pomeriggio Cinque ha ottenuto 2.295.000 spettatori (12.5%) e 2.579.000 spettatori (12.6%), rispettivamente nella prima e seconda parte, mentre 2.464.000 spettatori (11.6%) nell’ultima parte.

Il Fiume della Vita – Rio delle Amazzoni ha raccolto su Rai 2 706.000 spettatori con il 3.5%, Dinastie 643.000 spettatori con il 3.7%. Sport Mediaset ha interessato su Italia 1 1.076.000 spettatori con il 4.7% mentre I Simpson hanno interessato 1.192.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio, 1.404.000 spettatori (6.7%), per la seconda puntata, e 1.278.000 spettatori (6.6%), nella terza. Dopoe The Big Bang Theory interessa 866.000 spettatori (4.9%), Dragon Trainer segna 728.000 spettatori con il 4.1%, Grande Fratello Vip richiama infine 527.000 spettatori con il 2.7%.

Su Rai3 TGR è stato visto da 4.792.000 spettatori con il 21.5%. TGR – Leonardo invece 2.001.000 spettatori (10.2%) mentre Aspettando… Geo interessa 1.130.000 spettatori con il 6.5%; infine Geo richiama 1.655.000 spettatori con l’8.3%.

Lo Sportello di Forum ha interessato su Rete4 1.179.000 spettatori con il 5.8% mentre La7 con Tagadà ha ottenuto 739.000 spettatori (share del 4.1%) e Tagadoc 575.000 spettatori con il 3.3%. Dopo, TGLA7 Speciale raggiunge 490.000 spettatori con il 2.5% e su TV8 Vite da Copertina 287.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV lunedì 30 marzo 2020: Daytime Seconda Serata

In seconda serata su Rai1 Frontiere richiama 1.804.000 spettatori con il 12% di share, dopo S’è Fatta Notte 639.000 spettatori e il 7.1%.

Canale 5 con TG5 Notte ha mediamente 1.131.000 spettatori e uno share del 7.6%. Rai2 con Helen Dorn ottiene 259.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 invece Lessico Civile richiama 1.003.000 spettatori con il 4.4%.

Italia1 con Legacies segna 835.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio e 536.000 (5.9%) nel secondo. Su Rete 4 The American è visto da 612.000 spettatori con il 4.4% di share.

