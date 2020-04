Ascolti TV mercoledì 15 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Meraviglie contro Tu sì que vales, Maltese e Il Mondo Perduto, ecco chi ha vinto

Continua la lunga fase di isolamento, tra restrizioni, contagi e morti per il Covid-19 e ancora una volta, per tutti gli italiani, la tv resta uno degli strumenti principali per informarsi e distrarsi. E anche ieri è stata una giornata ricca di spunti sul piano della lotta agli ascolti tv.

E stamani, ancora una volta, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di riscontri della prima serata del mercoledì 15 Aprile . Chi avrà vinto gli ascolti? E nelle altre fasce?

Chi ha vinto ieri la battaglia di dati dello share degli ascolti TV? Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di mercoledì 15 Aprile 2020. Ieri sera su Canale 5 è andato in scena Tu si que vales mentre su Rai 1 si è puntato sul concerto de Meraviglie con Alberto Angela.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 15 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV lunedì 15 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri tra Meraviglie in onda su Rai1 e Tu si que vales su canale 5 oltre che Il mondo perduto su Italia1, rispetto invece a maltese su Rai2 e a Chi l’ha visto su Rai3 e Stasera Italia su Rete4?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, mercoledì 15 Aprile 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 15/04/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di lunedì e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv di mercoledì 15 Aprile in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv 15 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile 2020, su Rai1 – dalle 21.27 alle 23.30 – la riproposizione di Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 3.484.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.05 – la replica di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 3.630.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 Maltese – Il Romanzo del Commissario in replica ha interessato 1.464.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Il Mondo Perduto – Jurassic Park ha intrattenuto 1.929.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.065.000 spettatori pari ad uno share dell’8% (presentazione di 14 minuti: 1.728.000 – 5.6%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.134.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide – Effetti Collaterali ha registrato 574.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 la finale di Antonino Chef Academy segna 705.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Vi Presento i Nostro ha raccolto 536.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Lucifer registra .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.190.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.630.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.560.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.552.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.163.000 spettatori con il 4% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 993.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.553.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.580.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.428.000 spettatori (8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 712.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 544.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti TV mercoledì 15 aprile 2020: Preserale

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori (%) mentre L’Eredità ha raccolto .000 spettatori (%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto .000 spettatori (%) mentre Avanti un Altro ha interessato .000 spettatori (%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto .000 spettatori (%), The Rookie segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto .000 spettatori (%). CSI ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rai3 Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato.000 individui all’ascolto (%). Su La7 Dead Drop Diva ha appassionato .000 spettatori (share del %). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie .000 spettatori con il %. Sul Nove Sono le Venti ha interessato .000 spettatori con il %.

Aggiornamento ore 10.15

Ascolti TV mercoledì 15 Aprile 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il %. All’interno del contenitore la Santa Messa raccoglie .000 spettatori con il %. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto .000 spettatori (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di .000 spettatori pari all% di share. Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna .000 spettatori con il %. Su Rete 4 The Closer registra una media di .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il %. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Ascolti TV mercoled 15 Aprile 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto spettatori (%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie .000 spettatori con il %. Grande Fratello Vip ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato .000 spettatori con il %. Il TG3 delle 12 ha ottenuto .000 spettatori (%). Quante Storie ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto. 000 (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Aggiornamento ore 12.35

Ascolti Tv mercoledì 15 Aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 La Vita in Diretta ha convinto .000 spettatori pari al % della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto .000 spettatori con il %. La Vita Diretta ha raccolto .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Casa Vianello ha ottenuto .000 spettatori con il %. Grande Fratello Vip ha ottenuto .000 spettatori con il %. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a.000 spettatori (%), nella prima parte, .000 spettatori (%), nella seconda parte, e .000 spettatori (%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Anna dai Capelli Rossi ha raccolto .000 spettatori con il %. 5 Cose da Sapere ottiene .000 spettatori con il %. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). ha appassionato .000 spettatori con il %.Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Punto di Svolta ha raccolto .000 spettatori (%). Aspettando Geo… segna .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato .000 spettatori (share del %) mentre Tagadoc ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Mercoledì 15 Aprile 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Storie Sospese segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

Aggiornamento ore 13.21