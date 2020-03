Ascolti TV Mercoledì 25 Marzo 2020, dati auditel e share ieri: Stanotte a Venezia contro Grande Fratello Vip, ecco chi ha vinto

Corre verso la conclusione il peggio Marzo che l’Italia, forse, ha vissuto dal dopoguerra ad oggi: un mese purtroppo pieno di notizie tragiche per via del coronavirus e nel quale la televisione, tra approfondimenti, speciali, TG ha continuato a fare la sua parte.

Non sono mancati, neppure ieri, i momenti di sfogo e svago. E come sempre, in TV, tutto verte sulla rinnovata sfida per lo share degli ascolti TV. Nei giorni della pandemia del coronavirus, gli italiani passano di fronte al piccolo schermo.

Così la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si elettrizza anche nella giornata di Mercoledì 25 Marzo 2020. Ieri sera su Canale 5 è andato in scena il Grande Fratello Vip che si è messo direttamente in sfida con la scelta di Rai 1 di puntare su Stanotte a Venezia.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 25 Marzo 2020?

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 25/03/2020

Tra i programmi tv, film e serie in onda ieri sera ci sarà da analizzare il risultato oltre che di Stanotte a Venezia su Rai 1 e con Grande Fratello Vip su Canale 5 anche i dati su Rai 2 di Maltese e di John Wick in onda su Italia 1, oltre a Fuori dal Coro messo in onda su Rete 4.

Tutti i risultati della programmazione tv di Mercoledì 25 marzo

Ascolti Tv 25 marzo 2020: chi ha vinto tra Grande Fratello Vip e Stanotte a Venezia

I dati auditel di mercoledì 25 marzo 2020 per Canale 5 e Rai 1 a confronto.

Nella serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2020, su Rai1 la replica di Stanotte a Venezia ha conquistato 3.193.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.02 – la diciottesima puntata di Grande Fratello Vip 4 di ha raccolto davanti al video 4.048.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Rai2 Maltese – Il Romanzo del Commissario ha interessato 1.577.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 John Wick ha intrattenuto 2.726.000 spettatori (9.8%). Su Rai3 Presa Diretta Speciale ha raccolto davanti al video 1.432.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.254.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 708.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Antonino Chef Academy segna 611.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove I Pinguini di Mr. Popper ha raccolto 675.000 spettatori con il 2.4%. Sul 20 Lucifer registra .000 spettatori con il %. Su Tv2000 l’appuntamento speciale con il Rosario ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.314.000 spettatori con il 16.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.970.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.439.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1-594.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.568.000 spettatori con il 5.1% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 2.044.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.482.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.446.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.259.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 724.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 456.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti TV mercoledì 25 Marzo 2020: Preserale

Su Rai1 – dalle 17.58 alle 19.58 – Rai Parlamento Speciale ha ottenuto un ascolto medio di 3.770.000 spettatori (15.3%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto .000 spettatori (%) mentre Avanti un Altro ha interessato .000 spettatori (%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto .000 spettatori (%), Rookie Blue segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato .000 spettatori (%). CSI ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rai3 Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato.000 individui all’ascolto (%). Su La7 TGLA7 Speciale ha informato 478.000 spettatori (share del 2%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 705.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 272.000 spettatori con lo 0.9%.

Aggiornamento ore 10.07

Ascolti TV mercoledì 25 marzo 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.457.000 telespettatori con il 17.6% (dato netto dalle 6.46 alle 9.47). Dalle 7 alle 7.37, Santa Messa celebrata dal Papa raccoglie 693.000 spettatori con il 13%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.771.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.495.000 spettatori (14.7%), nella prima parte, e 1.591.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 253.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia 1 il ritorno di Kiss Me Licia segna 211.000 spettatori e il 2.6%. The Flash ottiene un ascolto di 181.000 spettatori pari all’1.7% di share e 181.000 spettatori pari all’1.5%. Su Rai3 Buongiorno Italia ha ottenuto 750.000 spettatori con il 14.3%. Agorà convince 956.000 spettatori pari al 9.6% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 922.000 spettatori con l’8.1%. Su Rete 4 Carabinieri 2 registra una media di 308.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 321.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 468.000 spettatori pari al 4.2%.

Ascolti TV mercoledì 25 marzo 2020: Daytime Mezzogiorno.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 2.231.000 spettatori (15.3%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 2.182.000 spettatori con il 10.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.682.000 telespettatori con il 10.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 698.000 spettatori con il 5.1%, nella prima parte, e 1.189.000 spettatori con il 6.1% nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie 339.000 spettatori con il 2.2%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.213.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 985.000 spettatori con il 7.2%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.858.000 spettatori (10.3%). Quante Storie ha raccolto 832.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 248.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte, e 370.000 spettatori (1.8%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 1.023.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 801.000 spettatori con share del 6% nella prima parte, e 894.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Aggiornamento ore 11.10

Ascolti TV mercoledì 25 marzo 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Diario di Casa segna 2.161.000 spettatori e il 9.5%. La Vita in Diretta – dalle 14.17 alle 15 – ha convinto 2.196.000 spettatori pari al 10.4% della platea e – dalle 15.06 alle 15.42 – 2.576.000 spettatori pari al 13.6%. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.775.000 spettatori con il 15.3%. La Vita Diretta – dalle 17.09 alle 17.57 – ha raccolto 3.088.000 spettatori con il 15.9% (presentazione: 2.611.000 – 14.2%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.557.000 spettatori con il 14.9%. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Le Ali della Vita ha ottenuto .000 spettatori con il %. Grande Fratello Vip ha ottenuto .000 spettatori con il %. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto .000 spettatori con il %. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a.000 spettatori (%), nella prima parte, .000 spettatori (%), nella seconda parte, e .000 spettatori (%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Emergenza d’Amore ha raccolto 799.000 spettatori con il 3.9%. La Nostra Amica Robbie ottiene 607.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). ha appassionato .000 spettatori con il %. Grande Fratello Vip ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.305.000 spettatori con il 18.7%. Dalle 14.57 alle 16.57 Question Time ha raccolto 758.000 spettatori (4.1%). Aspettando Geo… segna 1.127.000 spettatori con il 6%. Geo ha registrato 1.646.000 spettatori con il 7.8% (ultima parte di 7 minuti: 2.051.000 – 8.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.069.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 Tagadà ha interessato 791.000 spettatori (share del 4.1%) mentre Tagadoc ha ottenuto 328.000 spettatori con l’1.7%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 305.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti TV mercoledì 25 marzo 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.253.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Slam – Tutto per una Ragazza segna 375.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 713.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 Costantine è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 Rendition – Detenzione Illegale è stato scelto da 223.000 spettatori con il 3.1% di share.

Aggiornamento ore 13,38