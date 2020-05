Ascolti TV mercoledì 27 Maggio 2020, dati auditel e share ieri: Nero a metà contro Tu sì que vales ecco chi ha vinto

Sempre più avvolti da voglia di ripartire e piccole o grandi preoccupazioni circa la situazione della crisi dovuta al coronavirus sia sul fronte sanitario che economico, gli italiani anche ieri hanno trascorso parecchio tempo di fronte alla televisione non solo per documentarsi, ma anche per distrarsi.

La televisione, anche ieri 27 Maggio 2020 ha dato continuità al’informazione alimentando la sua lotta per gli ascolti con il solito ampio quadro sul coronavirus. Quali sono stati i programmi principali? Sguardo alla prima serata.

Su Rai 1 tornava Nero a metà, su Rai 2 riecco Poco di Tanto con Maurizio Battista mentre su Rai 3 Chi l’ha visto?: su Canale 5, invece Tu si que vales, su Italia 1 La furia dei Titani e Ore 15 17 – Attacco al treno invece, su Rete 4.

Ascolti Tv mercoledì 27 Maggio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 3.151.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Tu si que Vales ha raccolto davanti al video 3.023.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Rai2 Poco di Tanto ha interessato 776.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 La furia dei Titani ha catturato l’attenzione di 1.232.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.913.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Rete4 Attacco al Treno totalizza un a.m. di 1.431.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 912.000 spettatori con uno share del 4%. Su TV8 Maschi contro Femmine ha segnato il 2.5% con 609.000 spettatori mentre sul Nove Cambio Moglie ha catturato l’attenzione di 545.000 spettatori (2.1%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.259.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.561.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.9% con 1.010.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 943.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Vox Populi ha appassionato 792.000 spettatori pari al 3.4% e Generazione Bellezza 578.000 (2.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.329.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.319.000 (5.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.990.000 spettatori (7.9%). Su TV8 Guess my Age piace a 555.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 291.000 spettatori con l’1.1%.

Ascolti TV mercoledì 27 Maggio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.381.000 spettatori (18%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.689.000 spettatori (21.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.853.000 spettatori con il 15% di share e Avanti un Altro! 2.911.000 con il 17.9% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 709.000 spettatori (4.7%) e Bull 881.000 (4.4%). Su Italia1 The O.C. segna il 2.6% con 387.000 spettatori con il primo episodio e il 2.4% con 463.000 episodi con il secondo. Su Rai3 Blob segna 934.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.4% con 884.000 spettatori nella prima parte e il % con .000 spettatori nella seconda. Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 152.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 294.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Sono le Venti piace a 199.000 spettatori (1%).

Aggiornamento ore 10.31

Ascolti TV mercoledì 27 Maggio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il % di share; la Santa Messa è stata seguita da .000 spettatori con il % di share. La prima parte di Storie Italiane ottiene .000 spettatori con il % di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Rai 2 Diario di Casa sigla il % con .000 spettatori. Su Italia 1 The Flash piace a .000 spettatori (%) nel primo episodio e a .000 (%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share; Mi Manda RaiTre si porta al % con .000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra .000 spettatori con share del %. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e .000 (%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Ascolti Tv mercoledì 27 Maggio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane sigla il % con .000 spettatori e Linea Verde Life ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri segna .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Italia 1 Upgrade piace a .000 spettatori con il % di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da .000 spettatori (%), Quante Storie si porta al % con .000 spettatori e Passato e Presente al % con .000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda e Un Detective in Corsia fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV mercoledì 27 maggio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me intrattiene .000 spettatori (%) e Il Paradiso delle Signore piace a .000 spettatori (%). La Vita in Diretta informa .000 spettatori con il % (presentazione .000 – %). Su Canale5 Beautiful appassiona .000 spettatori (%), Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share mentre Uomini e Donne si porta al % con 000 spettatori (Uomini e Donne Finale è seguito da .000 spettatori con il %di share); Il Segreto sigla il % con .000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al % con .000 spettatori nella prima parte, al % con .000 spettatori nella seconda e al % con .000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Il Nostro Amico Kalle ha convinto .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 (%) nel secondo, Squadra speciale Cobra 11 .000 (%). Su Italia1 I Simpson intrattengono .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 (%) nel secondo e .000 (%) nel terzo. Paddington diverte .000 spettatori (%). Su Rai3 I Grandi della Letteratura Italiana ha fatto compagnia a .000 spettatori (%) e Geo a .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha ottenuto .000 spettatori con il % mentre Tagadoc .000 (%). Su TV8 Vite da Copertina piace a .000 spettatori (%).

Ascolti Tv mercoledì 27 Maggio 2020: Seconda Serata

Su Rai1 Frontiere convince .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Improvviserai segna .000 spettatori con il %. Su Rai 3 Lessico Civile segna il % con .000 spettatori. Su Italia1 Legacies viene visto da una media di .000 ascoltatori con l’% di share nel primo episodio e da .000 spettatori (%) nel secondo. Su Rete4 L’Inglese ha segnato il % con .000 spettatori.

Aggiornamento ore 14.00