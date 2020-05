Ascolti TV mercoledì 6 Maggio 2020, dati auditel e share ieri: Meraviglia contro Tu sì que vales, ecco chi ha vinto

Nei giorni in cui si prova a capire come funziona il nuovo corso della Fase 2 anche la televisione sta raccontando le trasformazioni di questo duello con il coronavirus. Ancora la tv e sempre di più è lo strumento in grado di dominare le nostre serate. E non solo.

La televisione, ieri 6 Maggio 2020 ha continuato la sua battaglia per gli ascolti con il solito clou della informazione sul coronavirus. Quali sono stati i programmi clou a parte quelli sulle news? Sguardo alla prima serata.

Su Rai 1 si è visto Meraviglie – Un viaggio nel genio italiano su su Rai 2 invece La Compagnia del Cigno mentre su Rai 3 il consueto Chi l’ha visto. Di contro su Canale 5, riecco Tu si que vales mentre su Italia 1 Le Iene e Fuori dal Coro invece, su Rete 4.

Chi avrà vinto? Come ogni mattina, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede in merito alla giornata del 6 Maggio? Chi avrà vinto gli ascolti del prime time? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di mercoledì 6 Maggio 2020.

Ascolti Tv mercoledì 6 Maggio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai 1 Meraviglie – La penisola dei tesori ha registrato una media di 2.983.000 telespettatori, share 12,43%.

Su Rai 2 La compagnia del Cigno, in replica, ha registrato 798.000 telespettatori, share 3,08%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato nella presentazione 1.162.000 telespettatori, share 4,10% e nel programma 2.196.000, 9,36%.

Su Canale 5 Tu sì que vales ha registrato 3.819.000 telespettatori, share 18,65%. Su Italia 1 Il film Star Wars: episodio VII – Il risveglio della Forza ha registrato un netto di 1.591.000 telespettatori, share 6,63%.

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia ha registrato 1.165.000 telespettatori, share 4,53%. Su La7 Atlantide – Le Notti della Repubblica ha registrato 494.000 telespettatori, share 2,52%.

Su Tv8 Il film Se solo fosse vero ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Aspirante vedovo è stato visto da .000 telespettatori, share %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.014.000 telespettatori, share 18,04%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1313.000 telespettatori, share 4,67%.

Su Rai 3 Blob 1.097.000, 4,50%. La Scelta – I partigiani raccontano1.066.000, 4,06%. Un posto al sole Classic 855.000, 3,10%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 5.168.000 telespettatori, share 18,58%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.346.000 telespettatori, share 4,86%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato nella prima parte 1.471.000 telespettatori, share 5,53% e nella seconda 1.456.000, 5,18%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 2.248.000 telespettatori, share 8,16%. Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove SonoLeVenti .000, %. Deal with it ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti TV mercoledì 6 Maggio 2020: Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato La sfida dei 7 2.773.000 telespettatori, share 17,13% e nel programma un netto di 4.343.000, 21,34%.

Su Rai 2 Instict ha registrato un netto di 1.127.000 telespettatori, share 4,79%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.240.000 telespettatori, share 14,20% e nel game un netto di 3.410.000, 17,36%.

Su Italia 1 The O.C. ha registrato 484.000 telespettatori, share 2,50% e 727.000, 2,94%.

Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 973.000 telespettatori, share 4,20%.

Su La7 La serie Drop Dread Diva ha registrato 121.000 telespettatori, share 0,85% e 143.000, 0,75%.

Aggiornamento ore 10.29

Ascolti TV mercoledì 6 Maggio 2020: Daytime Mattina

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.068.000 telespettatori, share 16,14%. Santa Messa di Papa Francesco 1.269.000, 24,36%. Storie Italiane 911.000, 13,38%, 1.075.000, 12,17%. Linea Verde 1.706.000, 10,46%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato 366.000 telespettatori, share 4,53% e 919.000, 6,83%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 586.000, 8,67% e nel programma 577.000, 7,93%. Mi manda Rai 3 437.000, 6,34%. Tutta Salute 475.000, 6,06%. Dopo il TG Quante Storie 926.000, 5,60%. Passato e presente 726.000, 3,82%.

Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 1.211.000, 16,56% e 1.069.000, 15,41%. Forum ha registrato 1.622.000 telespettatori, share 14,92%.

Su Italia 1 The Flash ha registrato 127.000 telespettatori, share 1,75%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana ha ottenuto 239.000 telespettatori, share 2,94%. Dopo il Tg Ricette all’italiana 326.000, 2,24%. Un detective in corsia 568.000, 3,10%.

Su La7 Omnibus ha registrato 232.000 telespettatori, share 3,56%, nel segmento News 156.000, 3,32% e nel Dibattito 236.000, 3,29%. Coffee Break 283.000, 4,08%. L’Aria che tira 464.000, 6,06%; L’Aria che tira – Oggi 753.000, 5,76%; L’Aria che tira – Ore 13 796.000, 4,46%.

Ascolti TV mercoledì 6 Maggio 2020: Daytime Mezzogiorno

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV mercoledì 6 maggio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai 1 Vieni da me 1.717.000, 9,82% e 1.619.000, 11,44%. Il Paradiso delle Signore Daily 1.478.000, 11,94%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.350.000, 11,63% e nel programma 1.663.000, 13,53%.

Su Rai 2 Il nostro amico Kalle ha registrato 443.000 telespettatori, share 2,49%.

Su Rai 3 #maestri .000, %. Aspettando Geo .000, %; Geo ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Canale 5 Beautiful 3.062.000, 16,24%. Una Vita ha registrato 2.881.000 telespettatori, share 16,55%. Uomini e donne 2.581.000, 17,57%. Il Segreto 2.001.000, 17,07%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.606.000, 14,08% e nella seconda 1.670.000, 12,53%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 1.047.000 telespettatori, 5,48%. Il film Pongo – Il cane milionario un netto di 340.000, 2,93%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 929.000 telespettatori, 5,44% di share. Il film Carnera, the walking mountain un netto di 399.000, 3,19%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 511.000 telespettatori, share 2,91%, nel programma 607.000, 4,39%; nel segmento Tagadoc 253.000, 2,18%.

Ascolti TV mercoledì 6 Maggio 2020: Seconda Serata

Su Rai 1 Porta a porta ha registrato 1.031.000 telespettatori, share 10,82%. Su Rai 2 Stramaledetti Amici miei ha registrato 243.000 telespettatori, share 1,80%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte ha registrato un netto di 760.000 telespettatori, share 7,57%.

Su Italia 1 Il film Blade Runner ha registrato 514.000 telespettatori, share 5,85%. Su Rete 4 Confessione Reporter ha registrato 331.000 telespettatori, share 2,15%.

Aggiornamento ore 14.00