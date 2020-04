Ascolti TV mercoledì 8 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Stanotte a San Pietro contro Maltese, Grande Fratello Vip e Stasera Italia, ecco chi ha vinto

Mentre continua la fase di isolamento per via del coronavirus e tutti quanti, tutti distanti, dobbiamo stare in ‘quarantena’ forzata in attesa di scoprire quando si tornerà ad uscire, possiamo usare ancora una volta la tv per avvinarci, per informarci e per distrarci.

Ecco che il coronavirus tutti i giorni e le sere resta a centro dei palinsesti TV tra i vari TG, le news gli speciali ma non manca lo spazio per l’intrattenimento e i film.

Ne traggono vantaggio i dati dello share degli ascolti TV. Nei giorni della pandemia del coronavirus, come vanno i duelli dello share degli ascolti?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di mercoledì 8 Aprile 2020. Ieri sera su Canale 5 è andato in scena Grande Fratello Vip di Rai 1 di puntare sullo speciale sul Vaticano con Alberto Angela.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 8 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV mercoledì 8 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri tra Grande fratello Vip e Una notte in San Pietro, oltre che Stasera Italia e Maltese?

mercoledì 8 Aprile 2020

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 8/04/2020

Tra i programmi tv, film e serie in onda ieri sera ci sarà da analizzare il risultato oltre che di Una notte a San Pietro su Rai 1 e il Gf vip su Canale 5 anche i dati su Rai 2 di Maltese e di Brick Mansions in onda su Italia 1, oltre a Stasera Italia messo in onda su Rete 4.

Tutti i risultati della programmazione tv di mercoled 8 Aprile

Ascolti Tv 8 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 la replica di Stanotte a San Pietro, con Alberto Angela, ha conquistato 3.838.000 spettatori pari al 14.45% di share. Canale 5, invece, con la finale del Grande Fratello Vip 4 ha appassionato 4.544.000 spettatori pari al 23.17% di share.

Su Rai2 Maltese – Il Romanzo del Commissario ha raccolto davanti al video 1.259.000 spettatori pari al 4.49% di share mentre su Italia 1 Brick Mansions ha appassionato 1.845.000 spettatori (6.35%).

Chi l’ha visto? su Rai3 ha raccolto davanti al video 1.765.000 spettatori pari ad uno share del 6.77%. Su Rete4, invece, Speciale Stasera Italia totalizza un ascolto medio pari a 1.004.000 spettatori con il 3.55% di share. La7 con Atlantide ha registrato 661.000 spettatori con uno share del 2.77%. Testa a testa tra Tv8 con Antonino Chef Academy, che segna 606.000 spettatori con il 2.13%, e Nove, con Matrimonio a Quattro Mani che, invece, ha raccolto 613.000 spettatori con il 2.22%

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.223.000 spettatori con il 17.09%, mentre Striscia la Notizia, su Canale5, registra una media di 5.832.000 spettatori con uno share del 19.09%.

Su Rai2 TG2 Post ha interessato 1.474.000 spettatori con il 4.8%. Italia1, invece, con CSI ha registrato 1.497.000 spettatori con il 4.93%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.115.000 spettatori con il 3.76%, mentre la soap Un Posto al Sole Classic ha appassionato 1.026.000 spettatori pari al 3.35%.

Stasera Italia su Rete4 ha radunato 1.420.000 individui all’ascolto (4.74%), nella prima parte, e 1.410.000 spettatori (4.59%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.359.000 spettatori (7.72%).

Su Tv8 Guess My Age ha divertito 729.000 spettatori con il 2.4%mentre la replica di Deal With It – Stai al Gioco, sul Nove, ha raccolto 357.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti TV mercoledì 8 aprile 2020: Preserale

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.208.000 spettatori (16%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.708.000 spettatori (19.43%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.773.000 spettatori (14.36%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.310.000 spettatori (18.46%).

Rai2 con Blue Bloods ha raccolto 1.087.000 spettatori (4.97%), The Rookie segna 1.342.000 spettatori (4.92%). Italia1, invece, con Ieneyeh ha ottenuto 628.000 spettatori (2.92%), mentre con CSI ha totalizzato 699.000 spettatori (2.64%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 4.419.000 spettatori con il 17.6%, mentre Blob segna 1.023.000 spettatori con il 3.62%. Invece su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.040.000 individui all’ascolto (3.86%). Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 173.000 spettatori (share dello 0.75%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 442.000 spettatori con l’1.7%. Sono le Venti sul Nove ha interessato 260.000 spettatori con lo 0.9%.

Aggiornamento ore 10.20

Ascolti TV mercoledì 8 Aprile 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina ha dato il buongiorno a 1.320.000 telespettatori con il 16.86%. All’interno del contenitore la Santa Messa raccoglie 1.347.000 spettatori con il 25.07%. Sempre su Rai1 la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.280.000 spettatori (15.14%).

Su Canale5 Prima Pagina segna 433.000 spettatori e l’11.53%. A seguire il TG5 Mattina ha ottenuto 1.535.000 spettatori e il 19.53%. Mattino Cinque ha intrattenuto 1.360.000 spettatori (15.76%) nella prima parte e 1.224.000 spettatori (14.31%) nella seconda.

Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 140.000 spettatori con l’1.64%, mentre su Italia 1 Kiss Me Licia ha appassionato 150.000 spettatori pari all’1.89%, The Flash ottiene un ascolto di 167.000 spettatori (1.93%), nel primo episodio e 149.000 spettatori (1.72%), nel secondo episodio. Rai3, invece, con Agorà convince 775.000 spettatori pari al 9.03% di share, e a seguire Mi Manda Rai3 segna 593.000 spettatori con il 6.93%.

Su Rete 4 Carabinieri 2 registra una media di 260.000 spettatori (3.03%), mentre su La7 Omnibus realizza un ascolto medio pari a 249.000 spettatori con il 3.4%, e a seguire Coffee Break ha informato 290.000 spettatori pari al 3.37%.

Ascolti TV mercoledì 8 Aprile 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.463.000 spettatori (13.8%), mentre il meglio di Linea Verde ha raccolto 1.941.000 spettatori con il 10.68% di share. Canale 5, con la replica di Forum, arriva a 1.487.000 telespettatori con il 12.1%. Su Rai2, invece, I Fatti Vostri raccoglie 389.000 spettatori con il 3.98%, nella prima parte, e 875.000 spettatori con il 5.82% nella seconda parte.

Italia 1 con The Flash ottiene 295.000 spettatori con il 2.67%, e a seguire la striscia di Grande Fratello Vip che ha ottenuto 1.131.000 spettatori con il 5.77%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 564.000 spettatori con il 5.82%, mentre il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.509.000 spettatori (11.57%) e Quante Storie 787.000 spettatori (4.2%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 186.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte, e 454.000 spettatori (2.74%), nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire La Signora in Giallo ha ottenuto 858.000 (4.11%). L’Aria che Tira su La7 interessa 546.000 spettatori con share del 5.74% nella prima parte, e 740.000 spettatori con il 4.43% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Aggiornamento ore 11.10

Aggiornamento ore 13,38