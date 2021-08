Ascolti Tv prima serata di ieri 1 Agosto 2021: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 1 agosto 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 1 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 1 agosto 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

Ascolti Tv 1 agosto 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 1 agosto 2021, su Rai1 Si Accettano Miracoli ha conquistato 2.271.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 la seconda stagione in prima visione della serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.359.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Olimpiadi Tokyo 2020 – Il Circolo degli Anelli ha catturato l’attenzione di 1.885.000 spettatori (12.5%). Su Italia1 la replica di Colorado ha intrattenuto 620.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha raccolto davanti al video 698.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 The Other Wife – L’Altra Moglie è stato visto da 800.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 L’Età dell’Innocenza ha interessato 254.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Prospettive di un Dellitto è stato seguito da 353.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Cambio Moglie segna 173.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 47 Metri ha ottenuto 285.000 spettatori e l’1.7%. Su Iris The New World – Il Nuovo Mondo ha raccolto 358.000 spettatori con il 2.4%. Su Top Crime Colombo ha raccolto 374.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi raccoglie 308.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 420.000 spettatori (3.1%), nel secondo episodio.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 3.020.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.257.000 spettatori con il 13.3%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 754.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 800.000 spettatori con il 4.8% e 1.071.000 spettatori con il 6.3% nelle due parti di messa in onda. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raccoglie 559.000 spettatori e il 3.3%. Su la7 Meraviglie Senza Tempo raccoglie 241.000 spettatori e l’1.4%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 491.000 spettatori pari al 2.9% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 172.000 spettatori e l’1%.