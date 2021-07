Ascolti Tv prima serata di ieri 1 Luglio 2021: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 1 luglio 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 1 luglio per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 1 luglio 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

In aggiornamento.

Ascolti Tv 1 luglio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 1 luglio 2021, su Rai1 Doc – Nelle Tue Mani ha appassionato 2.446.000 spettatori pari al 12.68%, nel primo episodio, e 2.122.000 spettat0ri pari al 14.33%, nel secondo episodio. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.692.000 spettatori pari al 10.29% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.077.000 spettatori pari al 5.45% di share, nel primo episodio, e 915.000 spettatori con il 5.12% nel secondo episodio. Su Italia 1 Vi Presento i Nostri ha intrattenuto 1.309.000 spettatori (7.09%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 986.000 spettatori pari ad uno share del 5.45% (presentazione di 14 minuti: 681.000 – 3.49%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.093.000 spettatori con il 7.74% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 486.000 spettatori con uno share del 2.67%. Su Tv8 I Delitti del BarLume segna 407.000 spettatori con il 2.22%. Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei ha raccolto 209.000 spettatori con l’1.09%, nel primo episodio, e 160.000 spettatori con l’1.2%, nel secondo episodio. Su Rai4 MacGyver registra 322.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai Movie Vivo per la Tua Morte segna 201.000 spettatori e il 2.06%. Su Iris Il Richiamo dell’Avventura segna 351.000 spettatori e l’1.82%. Su La5 Temptation Island ha ottenuto 373.000 spettatori con il 2.53% (Buonanotte: 201.000 – 3.96%). Su Real Time Elettra e il Resto Scompare ha ottenuto 139.000 spettatori (0.7%), nel primo episodio, 107.000 spettatori (0.5%), nel secondo episodio, 119.000 spettatori (0.7%), nel terzo episodio, 117.000 spettatori (0.7%), nel quarto episodio, e 128.000 spettatori (1.1%), nel quinto episodio.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 la replica di Soliti Ignoti Il Ritorno raccoglie 3.122.000 spettatori con il 16.44%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.745.000 spettatori con uno share del 14.47%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.025.000 spettatori con il 5.33%. Su Italia1 CSI ha registrato 932.000 spettatori con il 5.02%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 866.000 spettatori con il 4.99%. Un Posto al Sole raccoglie 1.270.000 spettatori con il 6.76%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 984.000 individui all’ascolto (5.56%), nella prima parte, e 965.000 spettatori (5.05%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.092.000 spettatori (5.75%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 381.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 280.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time/+1 Love Island Italia raccoglie 153.000 spettatori con lo 0.8%.