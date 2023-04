Ascolti Tv prima serata di ieri 10 aprile 2023: chi ha vinto in prime time / programmi più visti

Ascolti Tv 10 aprile 2023: chi ha vinto ieri sera? Quali sono i programmi tv Mediaset, Rai, La 7, Sky che hanno fatto meglio con i dati auditel e share?

Nella serata di ieri, lunedì 10 aprile 2023, su Rai1 – dalle 21.54 alle 23.33 – Sanremo 2023 – Tra Palco e Realtà ha appassionato 1.860.000 spettatori pari all’11.5% (presentazione di 4 minuti: 3.041.000 – 16.1%). Su Canale 5 Belle & Sebastien ha raccolto davanti al video 2.087.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 L’incredibile storia dell’Isola delle Rose ha interessato 1.061.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 949.000 spettatori con il 6.3% (presentazione di 20 minuti: 914.000 – 4.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.538.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5% (presentazione di 12 minuti: 1.1.31.000 – 5.9%, Report Plus dalle 22.55 alle 23.19: 1.170.000 – 8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 809.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Il Profumo del Mosto Selvatico ha registrato 613.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Tv8 : Spider-Man: Far From Home segna 458.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove la prima puntata della nuova stagione di Only Fun – Comico Show ha raccolto 538.000 spettatori con il 3.2%.