Ascolti Tv prima serata di ieri 11 Luglio 2021: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 11 luglio 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 8 luglio per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 11 Luglio 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

In aggiornamento.

Ascolti Tv 11 luglio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 11 luglio 2021, su Rai1 – dalle 21 alle 23.53 – la finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia ha conquistato 18.172.000 spettatori pari al 73.7% di share (nel dettaglio primo tempo: 17.768.000 – 71.9%, secondo tempo: 18.290.000 – 73%, supplementari: 18.459.000 – 76%, rigori: 18.549.000 78.7% – gli ascolti della finale del 2012 Italia – Spagna). Solo su Sky Sport Uno la finale Inghilterra-Italia ha raccolto 1.720.000 spettatori pari al 7%. In totale, considerando Rai1 e i canali di Sky Sport, il match ha raccolto 20.588.000 spettatori e l’83.5%. Su Rai1 il pre e il post partita nel complesso ha raggiunto 14.125.000 spettatori con il 68.8%. Su Sky Sport Uno la premiazione ha raccolto 1.578.000 spettatori e il 7.9%. In Inghilterra su BBC1 e ITV la finale ha raccolto 29.500.000 spettatori.

Su Canale 5 Vittoria e Abdul ha raccolto davanti al video 388.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha catturato l’attenzione di 360.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 La Fidanzata di Papà ha intrattenuto 233.000 spettatori con lo 0.9% di share. Su Rai3 I segreti di Osage County ha raccolto davanti al video 237.000 spettatori (1%). Su Rete4 La Mia Africa è stato visto da 276.000 spettatori con l’1.2% di share. Su La7 Face To Face Lady D Vs Elisabetta ha interessato 195.000 spettatori con lo 0.8%; Segreti Reali ha ottenuto 166.000 spettatori e lo 0.6%; Elisabetta II Una Vita da Sovrana ha raccolto 103.000 spettatori e lo 0.5%. Su Tv8 HeartBreakers – Vizio di famiglia è stato seguito da 76.000 spettatori con lo 0.3% di share. Sul Nove Supernanny segna 82.000 spettatori (0.3%). Su La5 Hello It’s Me raccoflie 131.000 spettatori e lo 0.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 861.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 415.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Sapiens raccoglie 456.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 The Diana Conspiracy What Happened in Paris segna 177.000 spettatori con lo 0.8%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 228.000 spettatori pari all’1% di share.