Ascolti Tv prima serata di ieri 25 Luglio 2021: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 25 luglio 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 25 luglio per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 25 Luglio 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

In aggiornamento.

Ascolti Tv 25 luglio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 25 luglio 2021, su Rai1 il film Metti la Nonna in Freezer ha conquistato 2.576.000 spettatori pari al 15.98% di share. Su Canale 5 la seconda stagione in prima visione della serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.337.000 spettatori pari al 10.06% di share. Su Rai2 Olimpiadi Tokyo 2020 – Il Circolo degli Anelli ha catturato l’attenzione di 1.002.000 spettatori (6.42%). Su Italia1 la replica di Colorado ha intrattenuto 752.000 spettatori con il 5.34% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha raccolto davanti al video 854.000 spettatori (5.21%). Su Rete4 Delitti ai Caraibi è stato visto da 810.000 spettatori con il 5.22% di share. Su La7 Spiriti nelle Tenebre ha interessato 354.000 spettatori con il 2.22%. Su Tv8 Men in Black II è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Sul Nove Cambio Moglie segna .000 spettatori (%).

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 3.358.000 spettatori con il 19.25%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.404.000 spettatori con il 13.8%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 943.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Sapiens Files segna 681.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 909.000 spettatori con il 5.42%, nella prima parte, e 1.168.000 spettatori con il 6.63%, nella seconda parte. Su La7 Meraviglie Senza Tempo raccoglie 398.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 000 spettatori pari all’% di share.