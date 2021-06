Ascolti Tv prima serata di ieri 27 Giugno 2021: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 27 Giugno 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 27 Giugno per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 27 Giugno 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

In aggiornamento.

Ascolti Tv 27 Giugno 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 27 giugno 2021, su Rai1 l’incontro di calcio Belgio-Portogallo valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 ha conquistato 7.917.000 spettatori pari al 38.9% di share (pre e post gara nel complesso: 4.914.000 – 26.8%). Su Canale 5 la replica di The Winner Is ha raccolto davanti al video 1.627.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha catturato l’attenzione di 1.251.000 spettatori con il 6.3%. Su Italia1 la replica di Colorado ha intrattenuto 513.000 spettatori con il 3% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha raccolto davanti al video 645.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Anche gli Angeli mangiano i Fagioli è stato visto da 473.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 Indovina Chi Viene a Cena ha interessato 345.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da 107.000 spettatori con lo 0.5% di share. Sul Nove Supernanny segna 218.000 spettatori (1.1%), nel primo episodio, e 189.000 spettatori (1.4%), nel secondo episodio in replica. Su Iris Original Sin ha raccolto 274.000 spettatori con l’1.4%. Su La5 A Christmas Kiss – Un Natale al Bacio segna 260.000 spettatori con l’1.3%. Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi raccoglie 371.000 spettatori con il 2.4%. Sui canali Sky Belgio-Portogallo ha raccolto 1.229.000 spettatori e il 6.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 1.951.000 spettatori con il 10.7%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 758.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Sapiens Files – Un Solo Pianeta segna 720.000 spettatori con il 3.9%. S Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 820.000 spettatori con il 4.7%, nella prima parte, e 781.000 spettatori con il 4%, nella seconda parte. Su La7 La7 20 Un Racconto Italiano segna 247.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 – dalle 19.31 alle 21 – la differita del Gran Premio di Formula 1 ha interessato 1.079.000 spettatori pari al 6.7% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 241.000 spettatori con l’1.3%