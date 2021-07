Ascolti Tv prima serata di ieri 4 Luglio 2021: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 4 luglio 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 4 luglio per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 4 luglio 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

In aggiornamento.

Ascolti Tv 4 luglio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 4 luglio 2021, su Rai1 – dalle 21.21 alle 23.54 – Una Voce per Padre Pio ha conquistato 2.298.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Masantonio ha raccolto davanti al video 1.323.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha catturato l’attenzione di 1.396.000 spettatori (7.8%(. Su Italia1 la replica di Colorado ha intrattenuto 829.000 spettatori con il 5.5% di share (presentazione di 7 minuti: 674.000 – 3.6%). Su Rai3 l’incontro di basket, valevole per qualificazione olimpica, Serbia-Italia ha raccolto davanti al video 745.000 spettatori (4%). Su Rete4 Solo per Vendetta è stato visto da 893.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Mangia, prega, ama ha interessato 355.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 Cani Sciolti è stato seguito da 588.000 spettatori con il 3.3% di share. Sul Nove Supernanny segna 292.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, e 300 spettatori (2.1%), nel secondo episodio. Su Rai4 Jukai – La Foresta dei Suicidi ha interessato 390.000 spettatori pari al 2.1% di share. Su Iris Nato il 4 Luglio raccoglie 377.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai Movie L’Albatross oltre la Tempesta segna 343.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi ottiene 328.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 480.000 spettatori (3.4%), nel secondo episodio.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 la prima puntata di Techetechetè, dedicata a Gina Lollobrigida, ha raccolto 3.133.000 spettatori con il 17.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.682.000 spettatori con il 14.6%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 945.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.026.000 spettatori con il 5.9%, nella prima parte, e 1.128.000 spettatori con il 6.1%, nella seconda parte. Su La7 20 Un Racconto Italiano segna 403.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 529.000 spettatori pari al 2.9% di share. Sul Nove Little Big Italy raccoglie 271.000 spettatori con l’1.5%