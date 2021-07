Ascolti Tv prima serata di ieri 8 Luglio 2021: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 8 luglio 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 8 luglio per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 8 Luglio 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

Ascolti Tv 8 luglio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 8 luglio 2021, su Rai1 la replica di Doc-Nelle Tue Mani ha appassionato 2.169.000 spettatori pari al 12.9%. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza: Assisi e Orvieto ha raccolto davanti al video 1.318.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 870.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Fast and Furious ha intrattenuto 964.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu, con Raffaella Carrà e Fiorello, ha raccolto davanti al video 2.571.000 spettatori pari ad uno share del 13.7%. Su Rete4 L’Allenatore nel Pallone totalizza un a.m. di 845.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 587.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 I Delitti del BarLume segna 403.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove I pinguini di Mister Popper ha raccolto 330.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Mac Gyver registra 288.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Movie The Crew – Missione Impossibile segna 375.000 spettatori con il 2%. Su La5 Piccolo Grande Amore ha ottenuto 262.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Premium Rex raccoglie 408.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Storia – dalle 20.40 alle 23.35 – Raffa ottiene 49.000 spettatori con lo 0.3%. Su Sky Uno 4 Hotel raccoglie 174.000 spettatori e lo 0.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 2.998.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.581.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 898.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.035.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa Ricorda Raffaella Carrà raccoglie 1.765.000 spettatori con il 9.4%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 954.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.104.000 spettatori (5.7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 903.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 541.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 344.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai Storia Raffa Canzonissima raccoglie 54.000 spettatori con lo 0.4%.