Ascolti TV sabato 25 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Sogno e son Desto contro Ciao Darwin, ecco chi ha vinto

Siamo arrivati al giorno dei festeggiamenti per la Liberazione, del 25 Aprile, in piena battaglia contro il coronavirus in isolamento. Molto del nostro tempo lo abbiamo passato davanti alla Tv. Ecco perché ancora una volta ci chiediamo: come sono andati gli ascolti?

E ieri sera, in prima serata, nella serata del 25 aprile, la sfida si è concentrata in particolare su un ricco duello in sequenza. Quale?

Su Rai 1 si é visto Sogno e son desto (Show) mentre su Rai 2 Petrolio – Antivirus con, su Rai3, Aspettando le parole. La risposta di Mediaset é stata, su Canale 5, con Ciao Darwin – Terre desolate su Italia 1 il film Robinson Crusoe mentre su Rete 4 La ciociara (Film). Chi avrà vinto i duelli dello share?

Leggi anche: Coronavirus, Porta a porta, oggi Martedì 21 Aprile da Bruno Vespa il confronto tra Attilio Fontana e Vincenzo De Luca (VIDEO)

Tanti gli spunti sul piano della lotta agli ascolti tv. Una sfida che, in base agli ultimi dati riscontrabili sta mostrando numeri sempre piú interessanti

E anche questa mattinata siamo alla ricerca delle risposte per lo share la prima serata. E non solo. Come é andata il 25 Aprile?Chi avrà vinto gli ascolti? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di sabato 25 Aprile 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 25 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV sabato 25 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, sabato 25 Aprile 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 25/04/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv di sabato 25 Aprile in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv 25 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 Stasera Sogna con Massimo Ranieri ha conquistato 3.272.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – Terre Desolate ha raccolto davanti al video 4.795.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Rai2 Petrolio Antivirus è stato seguito da 1.276.000 spettatori (4.7%). Su Italia 1 Robinson Crusoe ha intrattenuto 1.846.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 I Topi ha raccolto davanti al video 1.315.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 La Ciociara totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Il Gigante ha registrato 503.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Agente 007 – Moonraker: Operazione Spazio ha raccolto 519.000 spettatori con l’1.9%. Su Nove The Missing ha raccolto 351.000 spettatori e l’1.4% di share. Su Rai Premium la replica di Vivi e lascia Vivere sigla l’1.3% con 368.000 spettatori, sul 20 Brick Mansions si porta al 2.1% con 606.000 spettatori e su Iris Zodiac registra il 3.4% con 907.000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il 18% con 5.237.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.893.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai3 Aspettando le Parole della Settimana piace a 1.621.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.9% con 1.407.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.168.000 telespettatori con il 4.1% nella prima parte e 1.343.000 (4.6%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.963.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 840.000 spettatori e il 2.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 269.000 spettatori e lo 0.9%

Ascolti TV sabato 25 aprile 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.075.000 spettatori (16.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.429.000 spettatori (19.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.379.000 spettatori con il 13.2% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.960.000 con il 18% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 788.000 spettatori (3.8%) e NCIS Los Angeles 1.152.000 (4.5%). Su Italia1 The O.C. ha totalizzato 382.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 600.000 (2.3%) nel secondo. Su Rai3 Blob segna 1.300.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 segna il 2% con 488.000 spettatori.

Aggiornamento ore 10.16

Ascolti TV sabato 25 aprile 2020: Daytime Mattina e mezzogiorno

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 10.1% con 214.000 spettatori e la Santa Messa è seguita da 1.163.000 spettatori (25%). Uno Mattina in Famiglia raccoglie 1.286.000 spettatori (21.9%) nella presentazione, 1.974.000 spettatori con il 23.4% nella prima parte, 1.791.000 (18.9%) nella seconda. Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.318.000 spettatori con il 12.9% di share, Linea Verde Life da 2.248.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.313.000 spettatori (18.7%). Forum arriva a 1.470.000 telespettatori con il 10.9%. Su Rai 2 Streghe ha raccolto 149.000 spettatori con il 2% con il primo episodio e 178.000 (2.1%) nel secondo e Un Ciclone in Convento 585.000 (3.7%). Su Italia 1 Royal Pains ottiene un ascolto di 221.000 spettatori pari al 2.3% di share nel primo episodio, uno di 270.000 (2.7%) nel secondo e uno di 369.000(3.1%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.193.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Oggi in Prima totalizza una media di 410.000 spettatori (6%) e Mi Manda RaiTre in più è visto da 628.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 315.000 spettatori con il 2.9% di share nella prima puntata e 384.000 (2.3%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 105.000 spettatori con il 2.5% nelle News e uno di 319.000 spettatori (4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 362.000 spettatori pari al 3.7% e Like – Tutto ciò che piace 260.000 (1.3%).

Ascolti TV sabato 25 aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Bianca ha raccolto 2.090.000 spettatori con il 10.9%, Passaggio a Nord Ovest segna il 9.2% con 1.511.000 spettatori, A Sua Immagine ha raccolto 1.087.000 spettatori con il 7.1% nella prima parte e 1.059.000 (7.1%) nella seconda. Italia Sì ha raggiunto 1.775.000 spettatori (12%) nella prima parte e 2.189.000 (13.3%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful piace a 3.027.000 telespettatori con il 14.3% di share, Lontano da Te ha convinto 2.100.000 spettatori con l’11.1% di share, Il Segreto 1.863.000 (11.5%) e Le Storie di Verissimo 1.776.000 spettatori con l’11.6% di share. Su Rai2 La Nostra amica Robbie ha raccolto 836.000 spettatori con il 5.3% e Il Nostro amico Kalle 871.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio e 876.000 (5.9%) nel secondo. Su Italia1 Supergirl ha raccolto 388.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio, 359.000 (2.4%) nel secondo e 318.000 (2.1%) nel terzo. Su Rai3 Report ha fatto compagnia a 1.041.000 spettatori (7%) e La Grande Storia a 890.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 872.000 spettatori con il 4.5% mentre Colombo da 545.000 (3.5%). Su La7 Atlantide – Mussolini Ultimo Atto ha ottenuto 321.000 spettatori con l’1.8%.

Aggiornamento ore 12.13

Ascolti TV sabato 25 aprile 2020: Seconda Serata

Su Rai1 Techetechetè è stato seguito da 1.091.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Canale 5 Tg5 ha totalizzato una media di 1.317.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 745.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai 3 il Tg3 segna il 3.1% con 698.000 spettatori. Su Italia1 Lupin III vs Detective Conan viene visto da una media di 658.000 ascoltatori con il 3.8% di share. Su Rete 4 L’Amicizia Fatale: Hitler e Mussolini è stato scelto da 475.000 spettatori con il 4.9% di share.

Aggiornamento ore 13.59

Leggi anche: Ascolti TV martedí 22 Aprile 2020, dati auditel e share ieri