Ascolti TV venerdì 22 Maggio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv venerdì 22 Maggio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Felicia Impastato su Rai1 ha conquistato 5.027.000 spettatori pari al 19.9% di share, mentre su Canale 5 la seconda puntata di Amici Speciali ha raccolto davanti al video 3.042.000 spettatori pari al 16.1% di share.

Rai2 con NCIS ha appassionato 1.534.000 spettatori pari al 5.7% di share e, a seguire, The Rookie segna 1.322.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia 1 Battleship ha intrattenuto 1.312.000 spettatori (5.6%), mentre su Rai3 Il Professor Cenerentolo ha divertito 1.218.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.200.000 spettatori con il 5.9% di share, mentre su La7 Propaganda Live ha registrato 1.064.000 spettatori con uno share del 5.2%. Tv8 con Italia’s Got Talent – Best Of segna 478.000 spettatori con l’1.9%. Nove, invece, con il ritorno di Fratelli di Crozza ha raccolto 1.230.000 spettatori con il 4.7%.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.846.000 spettatori con il 19.1%, mentre Canale 5, con Striscia la Notizia, registra una media di 4.471.000 spettatori con uno share del 17.5%.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.272.000 spettatori con il 5%. Italia1, invece, con CSI ha registrato 1.115.000 spettatori con il 4.4%. Rai3 con Palestre di Vita raccoglie 696.000 spettatori con il 3%, e con Un Posto al Sole Classic raggiunge 720.000 spettatori e il 2.9%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.321.000 individui all’ascolto (5.6%), nella prima parte, e 1.312.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. La7, invece, con Otto e Mezzo ha interessato 2.057.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 660.000 spettatori con il 2.7%, e battuto Nove che con Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 403.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti TV venerdì 22 Maggio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 2.500.000 spettatori (18.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.735.000 spettatori (21.8%). Canale 5, invece, con la replica di Avanti il Primo ha raccolto 1.764.000 spettatori (13.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 2.948.000 spettatori (17.7%).

Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 795.000 spettatori (5.1%), Instinct segna 1.079.000 spettatori (5.3%), mentre su Italia1 The OC ha ottenuto 411.000 spettatori (2.5%), nel primo episodio, e 637.000 spettatori (2.9%), nel secondo episodio. Rai3 con le notizie dei Tg Regionali hanno raccolto 2.899.000 spettatori con il 15.8%,e a seguire Blob segna 1.018.000 spettatori con il 4.7%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 797.000 individui all’ascolto (4%). La7, invece, con Drop Dead Diva ha appassionato 110.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 132.000 spettatori (share dello 0.8%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 322.000 spettatori con l’1.7%, mentre sul Nove Sono le Venti ha interessato 220.000 spettatori con l’1.1%.

Aggiornamento ore 10.31

Ascolti TV venerdì 22 Maggio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 844.000 telespettatori con il 14.4%. A seguire prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 736.000 spettatori (11.6%). Canale5, invece, con Mattino Cinque ha intrattenuto 897.000 spettatori (13.8%), nella prima parte, e 788.000 spettatori (12.7%) nella seconda parte.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 94.000 spettatori con l’1.4% e Diario di Casa raccoglie 69.000 spettatori con l’1.1%. Italia 1, invece, con Il Mistero della Pietra Azzurra ottiene un ascolto di 153.000 spettatori pari al 2.3% di share. A seguire Person of Interest ottiene 92.000 spettatori pari all’1.5% nel primo episodio, e 106.000 spettatori pari all’1.6%, nel secondo episodio.

Su Rai3 Agorà convince 522.000 spettatori pari all’8% di share e, a seguire, Mi Manda Rai3 segna 408.000 spettatori con il 6.5%. Rete 4 con Carabinieri registra una media di 166.000 spettatori (2.6%), mentre su La7 Omnibus ottiene 258.000 spettatori con il 4.3% e Coffee Break ha informato 260.000 spettatori pari al 4.2%.

Ascolti TV venerdì 22 Maggio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 775.000 spettatori (9.6%), mentre Linea Blu ha raccolto 1.387.000 spettatori con il 9.5% di share. Canale 5 con la replica di Forum arriva a 1.405.000 telespettatori con il 14.9%.

Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 358.000 spettatori con il 4.8%, nella prima parte, e 818.000 spettatori con il 6.7% nella seconda parte. Italia 1, invece, con Giù in 60 Secondi raccoglie 179.000 spettatori con il 2% e con Sport Mediaset 967.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 464.000 spettatori con il 6.5%, a seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 956.000 spettatori (8.6%) e Quante Storie ha raccolto 708.000 spettatori (4.8%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha intrattenuto 144.000 spettatori con il 2%, nella prima parte, e 262.000 spettatori (2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire Un Detective in Corsia ha ottenuto 468.000 (2.8%). La7, invece, con L’Aria che Tira interessa 409.000 spettatori con share del 5.8% nella prima parte, 527.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e 598.000 spettatori nella terza parte ‘Ore 13′.

Aggiornamento ore 12.14

