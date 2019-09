AscoltiTV, #XFactor13 parte dal 3,82%: peggior premiere degli ultimi sei anni

Non sembra essere andato benissimo X Factor 13. Almeno al debutto. Perché? Che cosa è successo?

Semplice. I dati, che non mentono mai, parlano chiaro. Non c’è stato, evidentemente, il debutto che ci si aspettava in Sky.

Ecco cosa è successo: ecco i dati degli ascolti della prima serata di X Factor 13.

#AscoltiTV, #XFactor13 parte dal 3,82%: 833 mila spettatori

Come riportano già i primi rumors, confermati poi dai numeri in diffusione in questi minuti gli Ascolti TV di XF13 non sembrano esser stati un granché.

Infatti il noto reality riparte con 833 mila spettatori e il 3,82% di share. Non sono numeri pessimi, per carità. Ma c’è un ma.

Si tratta, in effetti di un un calo del 3% in termini assoluti rispetto agli 857.000 col 4,14% dell’anno scorso. E non è tutto.

A ragion veduta, se confermati, questi numeri indicano anche dell’altro: si tratterebbe della premiere meno vista da sei anni a questa parte.

A cosa può essere dovuta questa perdita di consensi? Cambio dei giudici? Cambio della formula? E’ ancora presto per dirlo.