Asia-Matteo, scoppia la pace. I social a lei: incoerente

Lei l’aspettava al varco’ da tempo, lui pensava di averla finita lì. Ma ieri negli studi di Barbara D’Urso, nel corso ‘dell’uno contro tutti’, Matteo Salvini ha ‘dovuto’ riaprire la questione con Asia Argento – ed anche con Alba Parietti – in prima serata. Asia spiega che si era sentita offesa dalle dichiarazioni di Salvini contro il 25 Aprile e lei, con nonno partigiano e parenti finiti nei lager, sentitasi offesa aveva twittato ‘Salvini merda’. Quando poi l’attrice aveva scritto un post sul dolore per il suicidio del suo compagno, l’ex ministro scrisse: ‘le offro una camomilla’. E ieri il chiarimento, a tratti nervoso, con la Argento che finalmente spiega il perché ( “Io le avevo scritto un insulto, perché ha disertato il 25 aprile”), e lui che incalza (“Le sembra normale dire merda ad un ministro? Secondo lei è normale? Non è una critica, ma un insulto gratuito”).

Fatto è che poi il clima di reciproca stizzosità va scemando e, stamane, sul profilo social dell’attrice, sotto la scritta ‘Bacioni’ ecco una foto con i due sorridenti, Salvini con una mano sulla spalla. Un post che ha sorpreso tutti e che, ‘furbescamente’, Asia si appresta a modificare sostituendo il ‘Bacioni’, co un ‘Bacioni M’, dove la lettera emme può significare Matteo ma, nella peggiore delle ipotesi anche ‘m…da’. Ma non basta, ormai in tanti scrivono il loro disappunto, tacciando l’attrice di incoerenza: “Prima spara a zero poi si fa la foto ….Asia ma ci sei?”, “Molto coerente direi gli dai della merda e ti fai la foto”. Insommale solite dei social, semmai è vietato anche far pace… l’odio deve prevalere sempre e comunque. Bah…

