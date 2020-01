Asia Valente: chi è la modella di Playboy e influencer su Instagram

Dopo la notizia che nel cast della nuova stagione de La Pupa e il Secchione ci sarà anche Asia Valente, è cresciuto ancora l’interesse attorno alla modella di Playboy e influencer da circa 850mila followers su Instagram.

Asia Valente: età, altezza, foto Instagram e fidanzato della modella e influencer

Biondissima, sensualissima, Asia Valente fa la modella e la blogger, oltre ad essere apparsa nel programma tv Saranno Isolani, prequel dell’Isola dei Famosi. Le sue forme sono ben note ai navigatori più esperti di Internet, visto che la sua bellezza è stata addirittura premiata da un numero della famosa rivista per adulti Playboy.

Asia Valente è nata nel 1997 vicino Benevento, in Campania, ma da molti anni si è trasferita a Milano per lavoro. Per mantenere un fisico del genere, la modella si affida all’esercizio in palestra, e alla guida del papà, che fa il personal trainer.

Sul suo profilo Instagram @asiavalentereal non disdegna di mostrarsi in tutta la sua prorompenza fisica, in particolare per quanto riguarda il “lato B” che lei stessa ammette di apprezzare molto.