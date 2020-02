Asili e case di cura video-sorvegliate, Salvini: “Legge pronta”

Stamattina davanti al ministero del lavoro è andato in scena un sit-in per difendere la legge sulle telecamere negli asili e nelle case di cura. Mentre in via Veneto, si andavano moltiplicando i cori di protesta, tra fischietti e cartelli con su scritto ‘stop violenze negli asili e nelle case di cura’, il leader del Carroccio Matteo Salvini ha tenuto ad affiancare i manifestanti, commentando tra l’altro che “C’è una legge che da mesi aspetta di essere approvata definitivamente. La maggioranza – ha rimarcato il ‘Capitano’ – la tiene sequestrata. Prevede un atto di civiltà con videocamere in asili e case di cura per evitare casi di violenza intollerabili su bambini, anziani e disabili”.

“Un governo con Renzi? Solo fantasie…”

Poi ai giornalisti che speravano tradisse un accenno di assenso, a chi gli chiedeva nuovamente di un eventuale accordo con Italia Viva, Salvini ha subito replicato: “Non c’è nessuna ipotesi di un nuovo governo con Renzi, solo fantasie…”.

Max