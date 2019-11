Asili nido gratis già dal 1° gennaio, annuncia il ministro Gualtieri

“Dal primo di gennaio la norma per gli asili nido sarà in vigore, e consentirà la gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie”. Lo ha annunciato stamane da Palazzo Madama Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, nell’ambito dell’audizione sulla Manovra, tenuta con le commissioni riunite di Camera e Senato.

Inizialmente la reticenza in merito era data dai vincoli comunitari, ma il ministro ha rassicurato affermando che “giustamente e coraggiosamente usa il massimo della flessibilità possibile”. Rispondendo ad un quesito posto da Brunetta, capogruppo Fi alla Camera, Gualtieri ha poi aggiunto le regole son state rispettate e che “non è una violazione del fiscal compact, né ne certifica la morte”.

