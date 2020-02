Asili nido, Gualtieri: “Ecco il bonus fino a 3mila euro. Ora i posti”

Pronti, finalmente ci siamo, come ha annunciato nel pomeriggio attraverso Twitter il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri: “Da gennaio parte il bonus rafforzato asili nido: da 2.500 a 3.000 euro per aiutare le famiglie a inserire i bimbi in un percorso educativo. Ora – ha proseguito il titolare del dicastero dell’Economia – dobbiamo aumentare i posti negli asili grazie agli stanziamenti per costruzione e ristrutturazione!“.

