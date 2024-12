La prevenzione arriva sotto l’albero a Ostia, Fiumicino e Portuense con un open day di screening gratuiti organizzato dalla Asl Roma 3 per tutti i residenti, donne e uomini, dell’area di competenza. Per il quinto anno consecutivo domenica 15 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18, si svolgerà “Caro Babbo Natale, quest’anno regalami tanta salute!”, una giornata in cui sarà possibile effettuare screening gratuiti (colon-retto, cervice e mammario) in tre diverse strutture sanitarie dal centro della Capitale al litorale.

Asl Roma 3, screening gratuiti domenica 15 dicembre: ecco dove

Per l’open day non serve prendere appuntamento. Per effettuare lo screening gli interessati appartenenti alla Asl Roma 3 potranno rivolgersi direttamente in una delle sedi tra Casa della Salute, Lungomare Toscanelli, 230 a Ostia, Poliambulatorio di Via Ramazzini, 15 a Portuense e infine Poliambulatorio di Via Coni Zugna, 171 a Fiumicino.

Presso la Casa della Salute di Ostia e presso il Poliambulatorio di Ramazzini saranno erogate anche visite del cavo orale. Lo screening del colon-retto è raccomandato a uomini e donne tra 50 e 74 anni, lo screening alla cervice alle donne in età compresa tra 25 e 64 anni e quello mammario riguarda le donne in età tra 50 e 74 anni.

Milito: “Le attività di prevenzione non devono fermarsi mai, neanche a Natale”

“Le attività di prevenzione non devono fermarsi mai, neanche a Natale” spiega Francesca Milito, direttore generale Asl Roma 3 -. “Siamo dunque lieti di organizzare per il quinto anno consecutivo un’iniziativa che permette di effettuare esami a coloro che, per motivi di lavoro o per mancanza di tempo, non riescono a sottoporsi con regolarità e puntualità agli esami di screening raccomandati. Le strutture e il personale sono a disposizione dei cittadini anche per fornire semplicemente spiegazioni o informazioni sul tema” conclude Milito.

I risultati del 2024

“La prevenzione – aggiunge Maria Rita Noviello, responsabile degli screening oncologici della Asl Roma 3 – è il primo strumento di cura, un atto di amore e di rispetto verso noi stessi. Insomma, il regalo che tutti noi possiamo farci. Anche e soprattutto a Natale. La nostra Asl nell’ultimo anno ha raggiunto risultati importanti: ad oggi nel 2024 sono stati eseguiti circa 10.000 test per lo screening della cervice uterina, circa 20.000 mammografie e sono state distribuite oltre 22.000 provette per lo screening del colon retto, ma abbiamo la voglia, l’ambizione e gli strumenti per poter fare di più, contando proprio sulla collaborazione e sulla sensibilità dei cittadini.

“La formula dell’open day – conclude Noviello – risulta molto gradita ai più, ed è per questo motivo che la replichiamo con cadenza quasi mensile e la proponiamo anche in concomitanza con le festività natalizie”. Come negli anni passati, gli utenti saranno accolti ed indirizzati dai volontari dell’Associazione Oncologica del Litorale “L’Albero delle molte Vite”, che ha firmato un protocollo di intesa con la Asl Roma 3.