Assalto in una villa all’ora di cena: banda prova colpo, la dinamica

Tentano assalto in una villa all’ora di cena: scoperti, fuggono tra urla e spari. Un assalto in piena regola, molto probabilmente con lo scopo di ripulire la villa scelta per le proprie scorribande. Mancano pochi minuti alle 21 quando all’interno di una villa della zona una famiglia di quattro persone sta cenando. All’esterno una banda di cinque persone sta iniziando a mettere in atto il proprio piano: entrati nel giardino, con un palo di cemento sfondano una porta finestra.

Assalto in una villa all’ora di cena: cosa è successo

Si tratta di un cinque ladri che hanno scelto l’abitazione come proprio obiettivo. I rumori però attirano l’attenzione del vicino che decide di scendere a capire cosa sta accadendo. Immediatamente vede i ladri, urla e prova a raggiungerli. I cinque reagiscono e tentano la fuga. Uno di loro però incontra sulla propria strada il vicino, lo blocca e gli punta contro una pistola. Parte un colpo che per fortuna colpisce la porta finestra. Nel frattempo le urla allertano la famiglia all’interno che esce. La proprietaria, una donna di 57 anni, impugna la pistola, regolarmente detenuta ed esplode due colpi di pistola, presumibilmente a scopo intimidatorio. I cinque nel frattempo sono in fuga. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Tanto spavento e una serata difficile da dimenticare.