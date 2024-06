Assange, Meleo – Diaco (M5S): “Liberazione Assange enorme passo avanti per i diritti umani”

Assange, Meleo – Diaco (M5S): “Liberazione Assange enorme passo avanti per i...

“Dopo anni di ingiusta e dura prigionia nelle carceri britanniche, il fondatore di Wikileaks Julien Assange torna finalmente in libertà.

Una vittoria assoluta per la libertà d’informazione e, più in generale, per i diritti umani e civili, una battaglia a cui il M5S ha aderito sin dall’inizio con determinazione e convinzione.

Ringraziamo, a tal proposito, tutte le persone e le forze civiche che si sono prodigate, a livello globale, per questa nobile causa.

Alla moglie di Assange, Stella, e ai suoi figli esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto e ci uniamo a loro in questo momento di gioia e giubilo attesi da oltre dieci anni“.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina del M5S Linda Meleo e il consigliere capitolino M5S Daniele Diaco.

Max