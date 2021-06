Assegno unico, da 30 a 217 euro al mese per ogni figlio

Da un minimo di 30 euro al mese a un massimo di 217 per ogni figlio. Si tratta del provvedimento ponte dell’assegno unico, una misura prevista per le famiglie che non godono di assegni familiari. Sarà valida da luglio a dicembre 2021 e ne avranno diritto le famiglie con Isee non superiore a 50mila euro. I nuclei familiari con Isee fino a 7000 euro avranno 217 euro a figlio se hanno almeno tre figli. Per le famiglie con figli disabili sono previsti 50 euro in più.

Chi può accedere all’assegno unico?

Potrà accedere all’assegno unico, nel rispetto dei limiti Isee previsti, chi paga le tasse in Italia e abbia la residenza nel paese da almeno due anni. Potranno accedervi cittadini italiani e Ue titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca almeno semestrale. L’iniziativa è stata presentata da Elena Bonetti, ministra per la Famiglia e per le Pari opportunità, e progettata con il ministro dell’Economia Daniele Franco.

Da luglio i beneficiari del provvedimento potranno essere solo disoccupati e autonomi, ovvero quelle categorie finora prive di altri assegni familiari (circa 1,8 milioni di famiglie secondo il governo). Da gennaio 2022 l’assegno unico dovrebbe essere esteso a tutti.