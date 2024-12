Assemblea pubblica a Parco Leonardo: il punto

FIUMICINO – Presso l’UCI Cinemas, si è tenuta un’assemblea pubblica organizzata dall’Amministrazione Comunale per presentare alla cittadinanza i progetti già realizzati, quelli in corso e le iniziative future per il quartiere di Parco Leonardo. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto diretto tra i rappresentanti istituzionali e i residenti, che hanno potuto esporre le proprie proposte e necessità. All’incontro hanno partecipato il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, gli Assessori, i Consiglieri comunali, oltre a dirigenti e tecnici dell’amministrazione. In apertura, è stato proiettato un video illustrativo sul nuovo asilo in Via Guarino Guarini, progettato per accogliere circa 90 bambini e rispondere alla crescente domanda di servizi educativi. L’asilo, la cui realizzazione è prevista grazie ai fondi del PNRR, occuperà un’area di 7.200 mq e sarà caratterizzato da un’architettura moderna, con facciate dalle linee morbide e grandi vetrate orientate per ottimizzare il riscaldamento durante la stagione invernale. L’edificio, che includerà aule, laboratori, cucine e un atrio centrale e un giardino interno, rispetterà elevati standard di efficienza energetica e sostenibilità e sarà realizzato in legno lamellare. Il costo complessivo dell’opera è stimato in oltre 3 milioni di euro. Una struttura totalmente antisismica e dotata di un impianto fotovoltaico. L’assessore ali Lavori Pubblici, Giovanna Onorati ha poi ricordato tutti i lavori, per il miglioramento della viabilità, che si stanno realizzando oltre a quelli già messi in atto da parte dell’Amministrazione. «Stiamo attuando una strategia di decentramento fiscale e amministrativo in tutta la città, da nord a sud. A Parco Leonardo, in particolare, abbiamo già investito in opere pubbliche significative, come l’asilo in via di realizzazione e non si tratta di semplici spese, ma di veri investimenti per il futuro della comunità. – ha dichiarato Sindaco Mario Baccini, durante il suo intervento in risposta ad alcune richieste portate avanti dai cittadini nel corso dell’incontro – Per quanto riguarda l’impianto sportivo di Parco Leonardo, stiamo lavorando a un progetto su un’area di 5-6 ettari priva di vincoli, per il quale sarà avviata una manifestazione di interesse volta ad attrarre investitori. Nella zona inoltre, ci sono molti locali inutilizzati che potrebbero essere destinati ad attività utili per la comunità. Siamo aperti a valutare proposte e idee. A livello generale, stiamo lavorando per rafforzare i servizi nei quartieri più distanti, con l’obiettivo di consolidare Fiumicino come città autonoma e non come una periferia di Roma o un’appendice dell’aeroporto. Con oltre 80.000 abitanti, la nostra città merita infrastrutture adeguate, come ospedali, prefettura, questura e istituti scolastici, che purtroppo ancora mancano. Parco Leonardo è una zona strategica e immagino un futuro in cui Fiumicino integri armoniosamente tutti i suoi quartieri, superando il concetto di frazioni. – ha proseguito il Primo Cittadino – Alcune proposte emerse durante l’incontro mi hanno colpito, come quella di creare un caffè letterario e una biblioteca, iniziative che rafforzerebbero anche il decentramento culturale e offrirebbero nuovi spazi di aggregazione per i giovani. Accoglierò con piacere le idee dei giovani residenti di Parco Leonardo e lavoreremo per realizzare un modello culturale replicabile anche in altri quartieri».