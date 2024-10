Assenza opposizione: la risposta del governo

“Non capiamo bene perché le forze di minoranza non intendano partecipare a un voto che è necessario per la costruzione di un sistema come quello che la Costituzione prevede”.

Con queste parole si è espresso il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida nel corso dell’evento di Coldiretti sugli 80 anni dalla fondazione al teatro Eliseo di Roma.

E a chi gli domandava se sospetti che neanche oggi si riuscirà ad eleggere il giudice della Corte Costituzionale ha risposto: “Non temiamo niente, raccolgo la sollecitazione del Presidente della Repubblica ripresa ieri dai capigruppo di Camera e Senato di Fratelli d’Italia che sostenevano la necessità che il Parlamento si esprima e porti a compimento un adempimento che gli è attribuito”.