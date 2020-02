Asteroide 2020 BR10, la NASA: “È enorme, oggi sfiorerà la Terra”

Un enorme asteroide è destinato a sfrecciare oltre il nostro pianeta oggi, come ha rivelato la NASA. L’asteroide, soprannominato 2020 BR10, dovrebbe volare oltre la Terra intorno alle 14:55 GMT di oggi, secondo l’agenzia spaziale. La NASA prevede che la roccia spaziale abbia un diametro compreso tra 75 e 170 metri. All’estremità superiore di quella stima, suggerisce che l’asteroide potrebbe avere approssimativamente le stesse dimensioni della St Paul’s Cathedral di Londra.

Asteroide: quanto è grande e a che distanza passerà dalla Terra

Durante il passaggio, l’asteroide sarà a circa 3,6 milioni di miglia di distanza dalla Terra. Anche se potrebbe sembrare lontano, è classificato come un “approccio ravvicinato” dalla NASA.

Tuttavia, 2020 BR10 non è il solo asteroide che passa oggi sul nostro pianeta. Altri tre asteroidi hanno si sono infatti avvicinati e un altro lo farà a breve. Le tre rocce spaziali di questa mattina erano molto più piccole, con la più grande che misurava circa 41 metri di diametro, mentre l’altro asteroide dovrebbe avere un diametro di soli 21 metri.

Per fortuna, le possibilità che uno qualsiasi degli asteroidi di oggi si scontrino con il nostro pianeta sono estremamente basse. Tuttavia, la NASA non ha cancellato le possibilità di una collisione di asteroidi nel prossimo futuro.

La NASA scopre circa 30 nuovi “oggetti vicini alla Terra” (NEO) ogni settimana e all’inizio del 2019 aveva scoperto un totale di oltre 19.000 oggetti. L’agenzia spaziale ha avvertito che il suo catalogo NEO non è completo, il che significa che un impatto non previsto potrebbe verificarsi in qualsiasi momento.

La NASA ha spiegato: “Gli esperti stimano che l’impatto di un oggetto delle dimensioni di quello che è esploso su Chelyabinsk, in Russia, nel 2013 si verifica una o due volte al secolo. Si prevede che gli impatti di oggetti più grandi saranno molto meno frequenti, Tuttavia, data l’attuale incompletezza del catalogo NEO, un impatto senza precedenti, come l’evento di Chelyabinsk, potrebbe verificarsi in qualsiasi momento.”