Asteroide grande come l’Everest passerà vicino alla Terra

Un enorme asteroide è pronto a volare oltre la Terra il prossimo mese, ha rivelato la NASA. L’asteroide, soprannominato 52768 (OR2 1998), è stimato in un diametro di 1,8-4,1 chilometri. La stima suggerisce che la roccia spaziale potrebbe essere circa la metà del monte Everest.

Il passaggio avverrà il 29 aprile alle 9:56 GMT, a quel punto sarà a 3,9 milioni di miglia dal nostro pianeta. Anche se potrebbe sembrare molto lontano, è classificato come un “approccio ravvicinato” dalla NASA.

Asteroide sfiora la Terra: ecco come vederlo

Se hai un telescopio, dovresti essere in grado di vedere l’asteroide che passa attraverso il nostro pianeta, ma se non ne hai uno, non farti prendere dal panico. Il Virtual Telescope Project a Roma ospiterà una visione pubblica online gratuita dell’asteroide il 28 aprile 2020, in modo da poter vedere il passaggio.

Per fortuna, la possibilità che l’asteroide si scontri con il nostro pianeta è estremamente bassa. Tuttavia, la NASA non ha cancellato le possibilità di una collisione di asteroidi nel prossimo futuro.

La NASA scopre circa 30 nuovi “oggetti vicini alla Terra” (NEO) ogni settimana e all’inizio del 2019 aveva scoperto un totale di oltre 19.000 oggetti. Tuttavia, l’agenzia spaziale ha avvertito che il suo catalogo NEO non è completo, il che significa che un impatto non previsto potrebbe verificarsi in “qualsiasi momento”.