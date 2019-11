Asteroide QV89: quando è arrivato, perchè non fa paura, quando tornerà, previsioni rischi

Molti appassionati lo attendevano, ma alla fine non è successo nulla di catastrofico. Stiamo parlando del famoso asteroide che doveva cadere il 9 Settembre sulla Terra. Ma non è successo?

Come mai? Non si era parlato di impatto. Ecco come è andata.

Asteroide QV89 rimanda l’impatto ma non produce conseguenze. Cosa è successo

L’impatto ed è stato solo rimandato. L’appuntamento con l’asteroide 2006 QV89, il più atteso tra ben otto, i corpi celesti che hanno transitato in estate ad una distanza significativa dal pianeta, ha prima visto il suo indice di pericolosità scemare a svanire dall’agenda del mondo accademico, e poi si è rallentato nel suo passaggio.

Infatti, mentre si era parlato del suo arrivo per il 9 di Settembre, alla fine l’asteroide QV89 non è atterrato. Gli esperti hanno chiarito che che l’appuntamento con l’asteroide 2006QV89 è però solo rimandato al 27 settembre. Quando, in effetti, il corpo celeste ha salutato la Terra dalla distanza di 6,9 milioni di chilometri, pari a 18 volte quella tra il pianeta e la Luna.

Questo, in poche parole, ha cancellato qualsiasi dubbio in relazione alla possibilità di danni e di impatto. Ma se si dovesse ripresentare? In effetti, ci sono delle date relative al suo nuovo passaggio ‘presso’ la Terra. I suoi prossimi approdi cadranno nel 2032, 2045 e 2062. Vedremo, per chi ci sarà, cosa accadrà a quel tempo.