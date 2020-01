Asteroide ‘vicino’ alla Terra oggi 2 Gennaio 2019: chi è 2019 AE3, l’annuncio della NASA, cosa succede sul nostro pianeta e i possibili rischi dell’impatto

Appassionati di scienza, di spazio e di misteri, attenzione. Oggi, per voi, è un giorno importante e, per certi e più versi, uno di quelli in cui è necessario stare col naso all’insù. Come mai? Presto detto. In queste ore, e più precisamente verso le 15:00 di oggi 2 gennaio 2020, un asteroide potrebbe sfiorare il nostro pianeta.

Ma che cosa succederà? Cosa implica per la Terra? Qual è questo asteroide e quali conseguenze si prevedono per il pianeta? E’ presto detto.

Asteroide sulla Terra oggi 2 Gennaio 2020: chi è, cosa succede sul pianeta: conseguenze dell’arrivo di 2019 AE3

Il nome dell’asteroide è 2019 AE3 ed è, tra i tanti asteroidi studiati dagli scienziati. Annunciato dalla Nasa attraverso una segnalazione, riportata nei giorni scorsi da Fox News, l’asteroide è grande come un autobus, e sta viaggiando nello spazio alla velocità di quasi 30 mila chilometri orari. E questa volta gli appassionati gli astronomia potranno seguirne il percorso attraverso il portale theskylive.

Ma l’impatto di 2019 AE3 sarà pericoloso? Assolutamente no. L’asteroide, infatti, sfiorerà la Terra, a una distanza massima di 1,6 milioni di chilometri. Di fatto non ci saranno conseguenze per il nostro pianeta.

2019 AE3 è solo di primo di numerosi eventi astronomici, contraddistinto in particolare dalle stelle cadenti. Già dopodomani, sabato 4 gennaio 2020, ci sarà il picco della pioggia di meteoriti delle Quadrantidi.