AstraZeneca a giovani, Toti: “Ecco lettera Cts con ok over 18”

Scontro tra Giovanni Toti e il Cts dopo la morte di Camilla, la 18enne ligure colpita trombosi dopo la prima dose del vaccino AstraZeneca durante l”open day’ organizzata dalla Regione Liguria. Il governatore ha pubblicato su Facebook una lettera del Comitato tecnico-scientifico inviata il 12 maggio alle Regioni in cui si legge: “Il Cts non rileva motivi ostativi a che vengano organizzate dalle differenti realtà regionali iniziative, quali i vaccination day, mirate a offrire, in seguito ad adesione/richiesta volontaria, i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni”.

“Per tutti coloro che scrivono, raccontano, commentano su radio, tv, giornali, dibattiti politici e che continuano a dire che le Regioni sugli open day di AstraZeneca sono andate per conto loro e in ordine sparso – scrive Toti su Facebook – ecco la lettera inviata il 12 maggio dalla struttura commissariale che dipende da Palazzo Chigi e che riporta in maniera chiara il parere del Comitato tecnico scientifico sull’uso del vaccino. Ora ci aspettiamo un parere finalmente chiaro, definitivo e inequivocabile”.