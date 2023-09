Atac e offerta per gli studenti – L’Ass. Patanè: “Boom di richieste per la tessera Metrebus Under 19 a 50 euro”

Atac e offerta per gli studenti – L’Ass. Patanè: “Boom di richieste...

“Gli Under 19 che hanno richiesto la tessera Metrebus, dopo solo 30 ore dall’attivazione del servizio, sono stati quasi 24.000”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Un successo senza precedenti – aggiunge Patanè – soprattutto considerando il dato dei nuovi abbonati, oltre 16.000, pari al 69% delle richieste. Sono dati che confermano la bontà di un’iniziativa che offre l’opportunità ai giovani romani di spostarsi in città a bassissimo costo, appena 4 euro al mese, in modo sostenibile. La misura ha un doppio obiettivo: dare un aiuto concreto alle famiglie in un contesto di rialzo generalizzato dei prezzi e incentivare l’uso del trasporto pubblico”.

“Ricordiamo che i ragazzi potranno accedere all’agevolazione tramite il sito www.atac.roma.it nella sezione MyAtac, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni. È bene sottolineare che non c’è una scadenza per usufruire dell’agevolazione, quindi chi ha un abbonamento attivo mensile/annuale ordinario o agevolato può rinnovarlo, alla scadenza, in qualsiasi momento”.

