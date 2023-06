Atac, Meleo (M5s): “Dopo il disastro della Ztl Fascia verde ora aumento dei biglietti, ci opporremo”

“Dopo il disastro creato con il provvedimento sulla Ztl Fascia verde, di cui attendiamo ancora notizie certe del ritiro, un’altra mannaia aleggia sulle teste dei cittadini: l’aumento del biglietto per bus e metro.

Un rincaro al quale ci opporremo con tutte le forze e che testimonia, purtroppo, quanto poco sia stato fatto in questi quasi due anni per efficientare Atac e portare avanti il Piano industriale e di risanamento lasciato dalla nostra amministrazione. Pochi bus messi in strada, manutenzioni che, a parte quanto lasciato dall’amministrazione a 5 Stelle le cui attività sono in corso, non è chiaro come si voglia portare avanti, manutenzioni ordinarie evidentemente insufficienti.

Per non parlare del fatto che il Sindaco è oramai alla quarta proroga del contratto di servizio di Atac, nell’incapacità di chiudere un atto così importante che, peraltro contiene in alcuni documenti preparatori e sembrerebbe anche nel Piano Economico Finanziario, l’aumento del biglietto a 2 euro.

Faremo chiarezza su questo disastro, a partire da un accesso agli atti. Tuteleremo azienda e cittadini“.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina.

