Atac, via libera al nuovo piano delle assunzioni

Via libera di Roma Capitale al piano di assunzioni di Atac per il 2020. L’azienda di trasporto pubblico locale potrà contare su 422 risorse entro fine anno: 330 nuovi autisti e 82 operai. A disporlo è una delibera della Giunta capitolina, che consente al rappresentante dell’amministrazione di esprimere parere favorevole al piano nella prima assemblea ordinaria dei soci Atac.

Assunzioni Atac, le parole della sindaca Raggi

“Il risanamento di Atac passa anche attraverso l’assunzione di nuovi dipendenti, nuova forza lavoro a sostegno dell’azienda”, ha detto la sindaca della città Virginia Raggi. “Oltre ad aver aumentato la flotta – ha proseguito – il piano prevede l’arrivo di 412 nuove risorse per il 2020, solo nel 2019 abbiamo assunto 250 autisti e 135 operai. In due anni sono circa 800 dipendenti in più. Grazie al percorso avviato abbiamo comprato nuovi bus e ricominciato ad assumere. Un bel risultato per un’azienda che abbiamo trovato con oltre 1,3 miliardi di debiti”.

Mario Bonito