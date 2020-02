Atalanta corsara a Firenze, Iachini: “Troppi infortuni”

L’Atalanta torna alla vittoria dopo il pareggio con il Genoa e supera la Fiorentina a Firenze. La squadra di Iachini dopo la sconfitta contestata con la Juventus perde ancora, perdendo l’occasione d staccare forse definitivamente la zona caldissima della classifica.

Le tante assenze in casa viola hanno influito sulla prestazione non ottimale della squadra di Iachini, che al termine del match ha elencato i possibili motivi della sconfitta, arrivata, e questo è da specificare, contro la quarta in classifica del campionato italiano.

Iachini, le parole dopo la sconfitta con l’Atalanta

Iachini ha preso la parola al termine della gara: “Oggi abbiamo affrontato una squadra che gioca la Champions ed ha molta qualità. Dovevamo aggredire più alti, ma soprattutto abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita. Serviva più qualità, dovevamo essere bravi a non sbagliare sulla loro prima pressione. Si sarebbero create situazioni da gol che non abbiamo fatto nascere. Queste cose ci succedono di più in casa, dobbiamo essere bravi a far crescere la personalità“.

Ancora: “Nella partita ci sono situazioni che ti portano ad andare sulle ali dell’entusiasmo se le prime giocate vanno bene. Oggi abbiamo sbagliato tutti i primi palloni e abbiamo subito la pressione. Non dimentico che davanti abbiamo ragazzi molto giovani, che hanno margini di miglioramento e che devono migliorare. Oggi sono venute meno anche le forze nel secondo tempo, ci dobbiamo lavorare. Non ho visto la gamba per accompagnare l’azione, per questo serve un lavoro di raccordo che non è stato fatto“, ha concluso.