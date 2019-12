Atalanta, Gasperini: “Zapata in Champions? Vediamo. Kulsevski lo conosciamo bene”

Il treno Champions è ancora saldamente alla portata, nonostante qualche inciampo nelle ultime uscite. L’Atalanta crede nel bis, vuole il quarto posto dopo l’impresa della passata stagione che l’ha portata a giocare la competizione europea più importante.

I nerazzurri devono fare a meno di elementi importanti come Duvan Zapata per dare l’assalto a Roma e Lazio, ma possono comunque contare su giocatori importanti come Gomez e Ilicic. E proprio il premio ricevuto da quest’ultimo al Gran Galà del calcio ha commentato Gasperini, allenatore nerazzurro. “Ho visto che hanno votato Ilicic miglior centrocampista… forse ho sbagliato tutto, da domani gioca davanti alla difesa e vediamo”.

Gasperini sull’infortunio di Zapata

L’allenatore nerazzurro ha parlato anche della situazione fisica di Zapata, fermo ormai da troppo tempo. L’attaccante colombiano ha parlato del suo rientro, lo ha fatto anche Gasperini: “Non so se ci sarà Zapata in Champions, vediamo. È da valutare giorno per giorno, non sarà facile averlo a breve. Ma non lasceremo nulla di intentato”.

Infine un commento su Kulusevski, talento che al Parma sta facendo grandissime cose. Il giovane è di proprietà proprio dell’Atalanta, che dovrà decidere se tenerlo o cedere alle forti pressioni delle big che gli hanno messo gli occhi addosso: “Dejan lo conosciamo molto bene. Si allenava con noi già a 15 anni. È stato un bene che andasse a Parma, noi abbiamo Gomez. È la dimostrazione che l’Atalanta ha tenuto Kulusevski senza possibilità per altri di poterlo riscattare”, ha concluso Gasperini.