Atalanta, infortuni Kjaer e Palomino: non convocati per Manchester

Il secondo tempo della gara dell’Olimpico contro la Lazio ha messo in mostra un’Atalanta fragile a livello difensivo. Tre gol incassati in 45 minuti e il timore che tale fragilità possa essere messa ancor più alla prova dall’attacco atomico del Manchester City, squadra che Papu Gomez e compagni affronteranno mercoledì sera in Champions League.

La paura è stata acuita dagli infortuni. Durante la gara con la Lazio, infatti, hanno accusato infortuni prima Paolomino, poi Kjaer. Entrambi non partiranno con il resto del gruppo per Manchester, dove la squadra oggi effettuerà la rifinitura in vista della gara di domani sera.

Atalanta, guai in difesa

https://www.instagram.com/p/B3u7khRoVpM/

Una notizia complicata per Gasperini, che dovrà quindi fare a meno di due elementi importanti per la difesa, apparsa distratta già all’Olimpico. Palomino ha accusato un problema al flessore sinistro, Kjaer un fastidio all’adduttore destro.

Due infortuni da valutare ma che mettono fuori gioco di due difensori in vista della complicata trasferta di Manchester, dove ad attendere la squadra di Gasperini c’è una delle formazioni più forti del mondo. Mancherà naturalmente anche Zapata, ancora alle prese con l’infortunio rimediato con la sua Colombia.