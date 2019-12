Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Leaoal posto di Piatek

Due brutte prestazioni da riscattare, 3 punti da trovare per ripartire il prima possibile verso i rispettivi obiettivi. Atalanta e Milan si incrociano nel lunch match della domenica che mette in palio l’Europa, almeno secondo quanto detto da Gasperini in conferenza stampa.

Novità in entrambi gli attacchi. Nel Milan, infatti, non ci sarà Piatek: al suo posto pronto Leao, che ha superato il polacco all’ultima curva. In casa Atalanta invece non ci sarà Muriel, al suo posto Ilicic si muoverà da falso nueve. Di seguito le formazioni ufficiali:

Atalanta: Gollini;Toloi, Palomino, Djimiti, Castagne; De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez Malinovski Ilicic

Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Suso, Calhanoglu, Leao.