Atalanta, Muriel in chiusura: le cifre

La domanda è lecita: sarà la volta buona? Un quesito ricorrente quando si parla di Luis Muriel, talento tutta classe e discontinuità. L’attaccante colombiano nell’ultima stagione alla Fiorentina ha fallito ancora il tentativo di consacrazione. Sembrava potesse essere arrivato il suo momento, dovrà attendere ancora. In viola ha iniziato alla grande: gol, velocità, forma fisica invidiabile. Sembrava aver tutte le carte in regola per esplodere definitivamente, ma anche la sua ultima avventura italiana non è coincisa con la definitiva consacrazione nonostante abbia fornito buone sensazioni per il futuro.

Muriel, sempre più vicino all’Atalanta

Proprio per questo l’Atalanta ha messo gli occhi sul colombiano. La società nerazzurra dopo essere arrivata in Champions League è alla ricerca di elementi di talento in grado di rinforzare la propria rosa. E proprio in quest’ottica è avanzata la candidatura dell’attaccante di proprietà del Siviglia.

L’attaccante, che si è da poco infortunato durante la Copa America con la Colombia, nei prossimi giorni sarà a Bergamo per definire l’operazione. L’Atalanta ha chiesto alla federazione colombiana il via libera per portarlo in città dove svolgerà le visite mediche per poi apporre la sua firma sul contratto che lo legherà all’Atalanta per i prossimi 4 anni. La cifra dell’operazione è di 18 milioni che l’Atalanta verserà nelle casse del Siviglia proprietaria del cartellino.