Atalanta, Papu Gomez a Sky: “Sappiamo giocare anche senza Zapata”

La Champions sembrava potesse distrarre l’Atalanta dall’obiettivo campionato, ma la squadra di Gasperini ha dimostrato di essere sempre sul pezzo. Bel gioco, gol, soprattutto vittorie, I nerazzurri hanno iniziato da dove avevano lasciato lo scorso anno, cioè dal terzo posto. In questo avvio di stagione l’Atalanta ha dimostrato di voler ancora a tutti i costi la Champions League.

Come ha dichiarato anche il Papu Gomez ai microfoni di Sky Sport: “Speriamo di essere gli stessi di qualche giorno fa, quando abbiamo battuto il Lecce. Qualcuno potrebbe arrivare stanco dalle nazionali, ma speriamo di fare una grande prestazione. È importante stare lassù. Rivincita della Coppa Italia? Ci dispiace per come sia andata quella finale, ma contro di loro abbiamo sempre fatto grandi partite. Non sarà una rivincita, ma solo un’occasione per fare bene”.

Gomez: “Vincere a Manchester sarebbe storico”

Il prossimo avversario in campionato sarà la Lazio, da affrontare senza Duvan Zapata, infortunatosi in nazionale: “Abbiamo degli automatismi che conosciamo, ma sappiamo come giocare anche senza Duvan – ha dichiarato l’argentino – Chi lo sostituirà farà sicuramente bene. Per la gara contro il Manchester City siamo tranquilli, sappiamo bene che questa Champions ci serve per fare esperienza contro squadre di primo livello. La cosa più importante per noi è la Serie A, ma certamente fare bene a Manchester sarebbe una cosa storica. Questa Atalanta può riuscirci, abbiamo dimostrato di saper fare cose fantastiche”, ha concluso il Papu.